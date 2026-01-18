La dura reflexión de Schumacher sobre Hamilton: "Casi da pena"

El expiloto ha sido muy claro a la hora de hablar sobre el rendimiento que podría tener el Ferrari la próxima temporada. Además, tampoco es para nada optimista con la situación de Lewis en la escudería italiana.

Lewis Hamilton ansía por encima de todo dejar atrás el peor año de su carrera, 2025. El siete veces campeón del mundo vivió una auténtica pesadilla sobre el Ferrari firmando los peores resultados que se le ha visto en el toda su trayectoria. Unas malas sensaciones que no quiere que se repitan en 2026 bajo ningún concepto.

Sin embargo, Ralf Schumacher no tiene buenos presagios sobre lo que podría vivir Hamilton. El expiloto alemán ha asegurado que Ferrari podría no haber estado desarrollando correctamente el monoplaza para la temporada que viene. De hecho, Schumacher predice incluso un "desastre" para la escudería italiana.

Para hablar de la situación de Hamilton, el germano tampoco deja reflexiones muy positivas en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport': "Casi da pena (Hamilton), y no lo digo con malicia, sino desde un punto de vista puramente humano. Aun así, le deseo mucha suerte. Yo mismo he sido piloto de carreras. Sé un poco cómo se siente en este momento".

Hamilton, en la recta final de su carrera, no puede permitirse una temporada como la pasada. El británico debe aferrarse a que Ferrari dé con un monoplaza competitivo para poder redimirse de lo sucedido en 2025. Todo en un curso en el que Lewis puede jugarse mucho más de lo que parece.