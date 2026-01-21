Ahora

"Si hubiera sido un poco más complaciente..."

Dura crítica de un campeón de F1 a Fernando Alonso: ¿Por qué no tiene más Mundiales?

Damon Hill considera que las "ambiciones políticas y sus intentos de dirigir equipos" han "afectado a sus posibilidades" de haber ganado más títulos.

Fernando Alonso en el GP de SingapurFernando Alonso en el GP de SingapurGetty

Además de señalar la gran diferencia entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton, Damon Hill se ha detenido a hablar de la figura del asturiano durante si intervención en el podcast 'The Undercut'.

Eso sí, para nada en tono alabador. El campeón del mundo de Fórmula 1 en 1996 ha cargado contra el piloto de Aston Martin por sus "ambiciones políticas" y esa presunta necesidad de tener un mayor control en los equipos en los que ha estado.

"Creo que ganar es una motivación cuando estás acostumbrado a ganar mucho. Alonso sabe que él se lo ha buscado y ahora tiene que apechugar con las consecuencias", ha arrancado.

"Su carrera puede ser criticada por haber ido quizás demasiado lejos en cuanto a sus ambiciones políticas y sus intentos de dirigir equipos cuando estaba allí", ha añadido.

Y según Hill, es por ello que Alonso no tiene más Mundiales: "Eso podría haber afectado a sus posibilidades. Por lo tanto, no ganó los títulos que podría haber ganado si hubiera sido un poco más complaciente".

