¿Dejará McLaren a Piastri sin opciones de Mundial?: "No queremos correr riesgos con Oscar y Norris..."

Zak Brown, jefe de la escudería, ha desvelado que no pondrán en peligro la consecución del título por dejar que sus pilotos batallen por él. Piastri, el gran perjudicado de esta decisión.

McLaren puede encontrarse en una situación muy comprometida durante la carrera del Gran Premio de Abu Dhabi. La escudería tiene a sus dos pilotos en la lucha por el título aunque tiene pinta de que la prioridad de ganar el Mundial podría quitarle posibilidades a uno de uno de sus dos pupilos.

Oscar Piastri es el que peor lo tiene para alzarse con el título. El australiano tiene que ganar y que Norris sea sexto o peor. Todo teniendo que lidiar también con Max Verstappen, que parte desde la 'pole'. McLaren es consciente de las pocas opciones que tiene Oscar.

Es por eso que no dejará que haya una pelea sobre el asfalto entre Lando y Piastri en la salida.. Zak Brown, jefe de la escudería, tiene claro que la prioridad número uno es conseguir el Mundial. Desde la perspectiva del equipo, la mejor forma de conseguirlo es apostando todo a Norris y que este tenga la menor oposición posible.

"No queremos correr ningún riesgo entre Norris y Piastri. Intentaremos mantener nuestras posiciones al principio", ha reconocido el directivo 'papaya' en unas declaraciones para 'Sky Sports'. Todo bajo el contexto sobre todo de intentar evitar una colisión en la salida entre ambos McLaren que pudiera darle el título a Verstappen de manera automática.