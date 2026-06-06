La curiosa escena en el GP de Mónaco: ¡Con una gaviota de protagonista!

Una gaviota hambrienta ha dejado una imagen bastante cómica durante la primera carrera de la Fórmula 3 en el Gran Premio de Mónaco.

El Gran Premio de Mónaco ha dejado una estampa un tanto curiosa. Durante la carrera de la Fórmula 3, una gaviota se ha convertido en la protagonista durante las primeras vueltas de la primera carrera del fin de semana en la categoría.

Y lo curioso es que la actividad no se ha dado en pista. En una de las terrazas contiguas al circuito, unos clientes disfrutaban de un buen desayuno cuando una gaviota un tanto atrevida decidió meterse entre medias.

Aprovechando la bandera amarilla en pista, la realización ofreció la caza del desayuno de la gaviota. En un primer momento, se apoyó en la sombrilla. En cuanto avistó el panorama, se lanzó hacia la mesa, agarró el alimento y se fue volando.

Una imagen bastante curiosa que pone un toque de humor a un fin de semana cargado de tensión en el que los pilotos deberán pasar rozando los muros vuelta tras vuelta para lograr un tiempo sompetitivo.