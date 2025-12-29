La contundente frase de uno de los jefes de Aston Martin sobre el 2026: "El fracaso no es una opción"

Enrico Cardile, jefe técnico de Aston Martin, está convencido de que "lo harán bien" el año que viene: "Tengo la confianza...".

Todos los ojos están puestos en Aston Martin para 2026. Seguramente será la última oportunidad de Fernando Alonso de ser campeón. Y en la escudería han fichado a los mejores para construir ese coche de la nueva normativa de la Fórmula 1. Enrico Cardile, uno de los hombres fuertes, tiene confianza plena.

En una entrevista publicada por la web de Aston Martin, el jefe técnico del equipo dice que "fracasar no es una opción". Una frase que demuestra que van a por todas. Él cree al 100% en el equipo: "Simplemente no sé si lo haremos bien en la primera carrera, la segunda, la séptima o la que sea. Lo que tenemos es compromiso, concentración y la confianza de que saldrá bien. Tenemos todo lo necesario para hacer un gran trabajo".

Siente "emoción" y tiene muchas ganas de ver qué proponen el resto de equipos: "Tengo muchas ganas de ver los otros 10 coches, de ver el rendimiento de todos, de saber si estamos en una buena posición y si debemos seguir presionando para mantener la ventaja o si necesitamos seguir presionando para alcanzar a equipos más rápidos".

En Aston Martin no se conforman y siguen maximizando el próximo coche que pilotarán Fernando Alonso y Lance Stroll: "No podemos conformarnos con los buenos resultados de una sesión de túnel de viento ni con un ejercicio de pérdida de peso exitoso porque no tenemos una referencia. Esto es cierto en cualquier momento, pero especialmente al comienzo de un nuevo ciclo".

"Hacer cosas diferentes..."

Cardile dice que la clave para Aston Martin será diferenciarse del resto: "Necesitamos hacer las cosas de forma diferente a otros equipos, y para ello, debemos ser innovadores y no preocuparnos por el caos que este proceso conlleva".

"Tenemos que gestionarlo, ya que traerá beneficios y mayor innovación que si tuviéramos una organización extremadamente estructurada y rígida. Eso no aportaría mucho al coche", señala uno de los fichajes estrella de Lawrence Stroll, que procede de Maranello.

"Tenemos objetivos claros en mente sobre lo que queremos lograr y estamos trabajando arduamente para explorar nuestras opciones. Es una tarea interesante. Parte de ello consiste en comprender dónde apostar: hay líneas de desarrollo que podrían no dar resultados positivos de inmediato, pero que podrían ayudarnos a alcanzar objetivos finales ambiciosos. Estamos haciendo algunas apuestas", finaliza.