Un conocido detractor de Fernando Alonso recuerda el 'GP2 Engine': "Nunca jamás me vuelvas a mirar"

Johnny Herbert ha comentado recientemente en un conocido podcast el sonado incidente 'GP2 Engine' en el que fue atacado duramente y en plena retransmisión en directo por el piloto asturiano. Afirma que desde entonces, su relación es "extraña".

Este año se cumplirá una década de uno de los momentos más controversiales y recordados que ha vivido Fernando Alonso en sus últimos años en la Fórmula 1. Se trata del tenso momento que el asturiano vivió con el entonces comentarista de 'Sky F1' y expiloto, Johnny Herbert, que ahora, ha aprovechado para recordar la situación.

El excomisario de la FIA siempre se ha caracterizado por su animadversión hacia el entonces piloto de McLaren, una relación muy delicada, que alcanzó su punto más hostil en el Gran Premio de Báhrein de 2016. Entonces, Fernando le dijo al británico que "no se retiraría", tras unos comentarios polémicos del comentarista hacia el bicampeón mundial.

Herbert, tras el famoso incidente del "GP2 Engine (motor de F2)" en el que Alonso criticaba a Honda por su motor, sugirió al asturiano retirarse. El fin de semana siguiente, tras negárselo en plena conexión en directo, Alonso aprovechó para devolverle el golpe al expiloto: "Acabaste como comentarista porque no eras un campeón mundial".

Ahora, en el podcast 'Stay on Track' el excomisario ha recordado el momento. Damon Hill, excampeón de la Fórmula 1 en 1996 también presente en el podcast, le acusó de haber utilizado la palabra "tóxico" con Fernando, por ser "una palabra muy fuerte". Herbert respondía: "No me arrepiento, lo sigo pensando, eso no está bien (criticar al equipo por radio). Pero entiendo su reacción".

Además, comentó que su relación con Fernando actualmente es "extraña". Afirma que se vieron hace dos años en Silverstone, cuando aún era comisario, justo después de una polémica sanción que el asturiano recibió en Australia: "no lo había visto desde entonces y no estaba muy contento con ella (con la sanción)".

La reacción de Fernando a este encuentro fue muy clara: "Me acerqué a él y me dio la espalda completamente y me dijo: 'nunca jamás me vuelvas a mirar a los ojos, no te preocupes no estaré aquí mucho más tiempo (en la Fórmula 1)', ¡Me mintió porque sigue aquí!... Yo no tengo ninguna maldad hacia él, pero él si, nunca olvida ciertas cosas".