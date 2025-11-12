La condición que pone un exjefe de la F1 para que Fernando Alonso no se retire: "Si el coche..."

Guenther Steiner, quien fuera jefe del equipo Haas, cree que Fernando seguirá compitiendo si el Aston Martin le permite luchar por cosas importantes.

Fernando Alonso ha reconocido que su retirada de la Fórmula 1 está cerca. Que podría ser a finales del año que viene o el siguiente. En el paddock ya se habla de esta posibilidad y de cuándo se podría producir. El exjefe de Haas Guenther Steiner tiene claro que no se marchará si el Aston Martin funciona.

Así lo dice en palabras que recoge 'Marca' este miércoles: "Si el coche rinde como este año, Fernando se marchará en 2026. Si el coche es muy bueno, seguirá dispuesto a hacer el esfuerzo".

Dice que la edad no perdona... tampoco para Fernando: "Todo el mundo pensará: '¿qué tipo de piloto puedo tener para los próximos tres años?'. Incluso para Fernando, que para mí como piloto puro es uno de los mejores, la edad no perdona a nadie, ni siquiera a él".

Insiste en que Alonso no desaprovechará una oportunidad si el Aston Martin puede ganar: "Si el próximo año va bien, intentará quedarse un año más, en 2027, pero si no, creo que lo dejará".

El asturiano tiene contrato hasta finales de la temporada que viene. Pero podría renovar una vez más. Todo depende de cuál sea el rendimiento del coche. Eso sí, el discurso de Alonso ha sido justo el contrario al de Steiner: ha dicho públicamente que si el coche es competitivo y puede ganar carreras en 2026 entonces sí se marchará.