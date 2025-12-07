¿Cómo puede Max Verstappen ser campeón del mundo en 2026? Las cuentas con Norris y Piastri

Tres pilotos tienen claras opciones de ser campeón del mundo. Verstappen, Norris y Piastri. La tensión está servida y las cuentas ya están más que hechas.

Se acaba la temporada 2025 de Fórmula 1. Es el momento de decir adiós, aunque todavía queda una última cita que disfrutar. ¡Y qué cita! Por primera vez en 15 años más de dos pilotos llegan al último Gran Premio con opciones de ser campeón del mundo.

En un año en el que McLaren ha sido el claro dominador, era impensable imaginar que cualquier piloto fuera de Woking pudiera, si quiera, batallar por el título. Pues bien, Max Verstappen ha vuelto a hacer un milagro. Estaba a más de 100 puntos hace ocho carreras. Ahora solo está a 12.

Aún así sigue siendo complicado, pero el neerlandés parte en cabeza y podría jugar con toda la parrilla si le apetece. Aún así, no depende de él al 100%. Depende, como toda la temporada, de que McLaren, o sus pilotos, vuelvan a meter la pata.

Al piloto de Red Bull solo le vale ganar, a no ser que haya un descalabro de Norris. Si todo va normal y Verstappen consigue ganar la carrera, solo le valdría que Lando Norris terminase fuera del podio, es decir, 4º o peor. Si eso ocurre, Max Verstappen sería pentacampeón.

Para eso es crucial la presencia de pilotos como Russell o Leclerc, que son, a priori, los únicos que podría darle guerra a los McLaren en la batalla por el podio. En cuanto a Piastri, el australiano también juega su papel.

Es el que menos opciones tiene, pero cuidado no acaben jugando con él en McLaren. Veremos si el piloto papaya acaba sacando su garra de campeón. Sea como fuere, el espectáculo está ya más que servido.