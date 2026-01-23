Checo Pérez vuelve a la carga contra Red Bull: "A veces pensaba que yo era el problema"

El piloto mexicano, que volverá a correr esta vez con Cadillac, ha confesado cómo los resultados y el ambiente con los de Milton Keynes le hicieron pensar que "no podía manejar el coche".

El regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina. El piloto mexicano volverá a pilotar un monoplaza en un Grand Prix el próximo 8 de marzo en Australia, después de tomarse un año sabático al salir de Red Bull.

Junto a Valtteri Bottas, piloto veterano con pasado en Mercedes, Checo correrá para Cadillac, nueva escudería incluida en la parrilla de la F1 a partir de 2026. "Aún siento que tengo mucho más que dar a este deporte", comentó el piloto tras oficializarse su fichaje con los americanos.

El que fuese compañero de Max Verstappen en la escudería austriaca está ansioso de volver a correr al máximo nivel, aunque aún mantiene vivo el recuerdo de su pasado con los de Milton Keynes.

En una entrevista para la 'CNN' en las instalaciones de Cadillac, Checo ha rememorado su periplo por Red Bull y los peores momentos con su exequipo, de los cuales ha confesado sentir que él era el problema en aquel momento.

"A veces, sí, a veces. Te hace pensar eso, que no podía manejar el coche y cosas así. Pero una vez que me fui, supe inmediatamente que era lo mejor que me podía haber pasado", revela Pérez, ante la pregunta de la periodista sobre si él mismo pensaba que era el problema.

Estas declaraciones se unen a las anteriores, en las cuales Sergio criticó el ambiente tóxico que hay en Red Bull, donde incluso aseguró tener "muchas veces a todo el equipo en contra".