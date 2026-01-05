Ahora

"Estoy encantado"

Carlos Sainz, más orgulloso que nunca con el año de su hijo en F1

El tetracampeón del Rally Dakar no ha escondido la satisfacción que ha sentido con el rendimiento de su hijo en su primer año con Williams, que "no ha sido fácil".

Carlos Sainz Sr y JrCarlos Sainz Sr y JrGetty

Carlos Sainz ha cerrado un año espectacular en la Fórmula 1. En su primera temporada con Williams, el piloto español ha acabado en novena posición con dos podios en Bakú y Qatar que muy pocos pensaban que podrían producirse tras su fichaje por los de Grove.

El rendimiento de Sainz no solo ha mejorado durante la temporada, sino que también ha provocado una notable mejoría en su escudería, que sus mismos ingenieros y jefes aplauden. "Es genial tener a alguien así", aseguraba su compañero de parrilla, Alex Albon.

Además de estar más que contentos con él en Williams, en su casa también se muestran muy orgullosos de Carlos. En una entrevista para 'Marca', su padre y piloto de Ford en el Rally Dakar 2026, Carlos Sainz, ha expresado alegría con el año de su hijo.

"¿Y de mi hijo? Estoy encantado con la mitad de temporada final que ha hecho. Lo que ha logrado con Williams tiene muchísimo mérito. Empezó con dificultades, pero la segunda parte ha sido espectacular", afirma el tetracampeón del Rally Dakar.

Siendo preguntado por sus propias predicciones sobre las dificultades que tendría Sainz en Williams, su padre ha recalcado que "no ha sido fácil" para el piloto de F1, pese a los éxitos cosechados.

"No ha sido fácil, pero nos ha dado alegrías, como esos dos podios y el buen final de temporada. Entre él y Álex han llevado a Williams del penúltimo puesto al quinto, y creo que tanto él como el equipo tienen que estar muy satisfechos", añade sobre la temporada de Carlos.

¿Mejorará Carlos en 2026?

Por último, el veterano piloto madrileño se ha mostrado cauteloso ante la temporada 2026 de Fórmula 1 debido al cambio de reglamento y no se ha mojado sobre si el rendimiento de su hijo será mejor que el actual.

"Todos sabemos que la base del coche no sirve de mucho porque cambia absolutamente todo. Con un cambio tan radical en la Fórmula 1, hablar ahora de dónde va a estar cada equipo es imposible", concluye Sainz.

