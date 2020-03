A punto de comenzar la temporada 2020 de Fórmula 1, Carlos Sainz ha hecho un repaso de todo lo que ha logrado hasta ahora y lo que espera de este nuevo año junto a McLaren, durante un evento con su patrocinador, Estrella Galicia 0,0.

El español llega de haber logrado su primer podio y un sexto puesto en el mundial, además de convertirse junto con los de Woking en la cuarta escudería del campeonato. Meses después de todo ello aún se emociona: "Afronto 2020 con las mismas ganas, con el mismo trabajo. El podio en Brasil fue un momento muy especial y peculiar por cómo sucedió. Por mi parte, con ganas de repetir, vamos a intentar este año subirnos a algún podio más, a ver si este año de una forma más normal, pero las de Brasil son imágenes que aún me ilusionan mucho".

Pero Sainz no se conforma y quiere más, tiene un objetivo claro, hacerse con un mundial de Fórmula 1. "Mi confianza sin el podio sería también muy alta, hice un muy buen año y el podio fue un premio a un año tan constante, fue la guinda del pastel a un año muy bueno. Todavía tengo margen, puedo ser mejor piloto, y sé que hasta que no gane una carrera y no gane el Mundial no me voy a conformar", asegura el piloto madrileño.

A pesar de todo, sabe que el 2020 va a ser un año complicado, dejaron el listón muy alto y aunque el proyecto McLaren-Renault, que el año pasado era nuevo, sigue madurando, aún le queda un largo camino. "McLaren y yo estamos contentos con el coche, noto que va mejor que el año pasado y eso me da optimismo. Pero de nada sirve que vaya bien si los demás también van bien", confiesa Carlos, a lo que añade: "No va a haber un orden muy diferente al del año pasado, a cómo acabamos el año pasado. Hay tres equipos punteros con ventaja sobre el resto, lo vemos sobre todo en simulaciones de carrera cuando llevamos todos 110 kilos y ahí se ve".

Aún así, Sainz cree que para saber qué ocurrirá "hay que esperar a la primera carrera": "No sé quién se guarda las dos o tres ultimas décimas, si Racing Point o Renault, se lo he preguntado a los ingenieros, pero bueno, el año pasado nos clasificamos a 1,8 de Mercedes, así que ojalá estemos a menos, eso para mí es el progreso. Yo lo que quiero ver es esa mejora, de dos décimas, medio segundo o lo que sea, ojalá en Melbourne lo veamos".

Sainz afronta su sexto año en el 'Gran Circo' de la mejor forma, ya que se ha sentido mucho mejor con el nuevo MCL35 que el año pasado. A pesar de pequeñas carencias de potencia y de curva lenta en las que tienen que trabajar, siente que "el coche es mucho mejor". Sin embargo, todavía es pronto para sacar conclusiones. La pretemporada es donde los equipos prueban lo que tiene y lo que podrían tener, pero nunca dan el máximo, suelen guardarse un as bajo la manga.

"Cada año en F1 es el más importante y yo no me acuerdo de ningún año que no haya pensado que era el más importante. Este año mas que nunca hay que apretar los dientes y el equipo tiene que seguir creciendo interna y externamente", asegura Sainz, pero no solo es el equipo el que tiene que crecer. Carlos ha ido mostrando que año tras año ha ido madurando, pero todavía le queda un largo camino: "Tengo que seguir creciendo como piloto, ser más constante, mejorar las salidas, las clasificaciones, puntuar o lograr un podio si las circunstancias me lo permiten. El resto, son 21 carreras o las que sean, y cada carrera seguirá siendo una final".

Sainz también ha querido opinar sobre la polémica con la FIA y la unidad de potencia de Ferrari de 2019: "No lo sé, como no lo sabemos, he ahí la carta por la que los equipos piden investigación, para saber qué ha hecho Ferrari o qué ha dejado de hacer. Pedimos más claridad y el resto es un tema político. Yo, como piloto, me mantengo al margen porque no sé lo que va a pasar. La respuesta está en la carta".

Lo que está claro es que Carlos está centrado en comenzar en Melbourne lo mejor posible e ir mejorando carrera tras carrera. Porque si lo que nos mostró en 2019 ya enamoró a los fans, parece ser que aún le queda mucho por demostrar.