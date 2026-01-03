El bonito gesto de Carlos Sainz con su padre antes del Rally Dakar

El piloto de Fórmula 1 le dedicó un mensaje de fuerza y ánimo a 'Sainz Sr'. de cara al nuevo reto que afronta el cuatro veces campeón del Rally Dakar.

Carlos Sainz afronta su decimo novena participación en el Rally Dakar, la que hasta ahora es considerada como una de las pruebas de motor más duras del mundo. El piloto madrileño, cuatro veces campeón del título, se subirá de nuevo a un Rally para, a sus 63 años, intentar hacer historia ganando cinco Dakars con cinco marcas distintas.

El legado de Sainz continua desde hace ya muchos años en la Fórmula 1 con la participación de su hijo Carlos. Ambos mantienen una buena relación y el piloto de Williams se ha convertido en una figura de respeto en una parilla donde solo tienen cabida los más rápidos del mundo.

Antes de la partida de su padre hacia un nuevo Dakar, Sainz ha querido dedicarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales: "Te he visto afrontar este reto durante años. El pasado verano experimenté una pequeña muestra de lo que supone y mi admiración hacia ti y lo que haces sigue creciendo. Mucha suerte en el Dakar, Papá. Orgulloso de cómo sigues empujando y superándote! Vamos!".

El mensaje, acompañado de una foto de ambos, anima a Sainz padre en un nuevo reto sabiendo además que podría ser de los últimos Dakars que corra el tetracampeón. Un reto encomiable teniendo en cuenta su edad y el increíble nivel al que está compitiendo en la élite del motor. Cabe recordar que hace solo dos años, Sainz logró su cuarto título del Dakar cuando tenía 61 años.