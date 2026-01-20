Ahora

"No está haciendo un movimiento como Alonso"

Ataque gratuito a Fernando Alonso para alabar a Verstappen: "Era un talento en..."

Günther Steiner, exjefe de Haas, ha señalado que "Fernando era muy bueno eligiendo el coche equivocado todo el tiempo".

Analizando el futuro de Max Verstappen, cuyo contrato con Red Bull vence en 2028 e incluye una cláusula para salir del equipo en 2027, Günther Steiner dejó un 'palo' gratuito a Fernando Alonso.

El antiguo jefe de Haas, ahora a la cabeza del equipo Tech3 de MotoGP, aseguró que el neerlandés no cometerá los mismos errores que el asturiano.

"Max ya lo tiene planeado, no está haciendo un movimiento como Alonso. Fernando era muy bueno eligiendo el coche equivocado todo el tiempo. Era un talento en esa liga, pero simplemente no pudo hacerlo porque siempre se subía al coche equivocado", explicó en el podcast 'Red Flags'.

De hecho, Steiner le augura más años de "éxito" al de Red Bull: "Creo que Max estará en el coche adecuado y continuará con su éxito. Es muy inteligente y está rodeado de gente inteligente".

"Creo que su contrato está abierto y quien tenga el coche líder quiere a Max Verstappen; lo conseguirán. Creo que él puede conseguirlo con el contrato que tiene", ha zanjado.

