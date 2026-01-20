Aston Martin ya sabe los circuitos en los que su coche puede pelear por todo: "Tenemos una idea..."

Mike Krack, uno de los jefes de Aston Martin, cree que en 2026 el nuevo coche verde puede ser favorito en alguno de los trazados.

La Fórmula 1 está a punto de descubrir qué equipos serán los punteros en las nuevas normas que entran en vigor en este 2026. Mucho se habla del motor Mercedes... pero también de la unión entre Honda y Aston Martin, con Fernando Alonso como gran protagonista.

Uno de sus jefes, Mike Krack, ha dicho en 'Planet F1' que esperan ser muy competitivos en algunos circuitos del calendario: "Creo que tenemos un buen entendimiento en general con Honda. Sabemos, por ejemplo, qué circuitos deberían ser más adecuados para nuestro coche y cuáles pueden ser menos buenos para nosotros".

"Hay circuitos en los que serás fuerte y circuitos en los que serás menos fuerte, y tienes que conseguir sacar el máximo partido. Se puede ver que hay algunos coches en algunos circuitos que son súper rápidos, y en otros no lo son. Esto se debe a la característica con la que habéis desarrollado vuestra plataforma aerodinámica", apunta el jefe de pista de la escudería de Silverstone.

Ya tienen las primeras ideas sobre el rendimiento de su monoplaza: "Creo que tenemos una idea razonable de dónde vamos a estar mejor y dónde vamos a estar, pero no la compartiré con ustedes. Es importante que en circuitos en los que quizá rindas un poco menos, aún así obtengas el máximo provecho".

"Si estás en el medio de la zona media, o en la parte trasera o en la delantera, cambia completamente tu carrera o tu fin de semana, y esto es algo de lo que debes ser consciente. No das grandes pasos en términos de clasificación, pero los pequeños pasos en el ritmo que das tienen un gran efecto en la clasificación, porque la variedad de participantes es muy grande", explica Mike Krack.

La cuenta atrás ha comenzado. Australia será el pistoletazo de salida el fin de semana del domingo 8 de marzo. Pero cada circuito puede ser diferente. Será una carrera de fondo para todas las escuderías.