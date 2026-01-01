"Aston Martin probablemente tenga un plan": un ex de F1 da alas a Fernando Alonso

Romain Gorsjean, a pesar de mostrar su "sorpresa" por el nuevo puesto de Newey, destaca la "inversión" de Lawrence Stroll "para que tenga éxito".

En una entrevista concedida a 'Motorsport', Romain Gorsjean se ha detenido a analizar el proyecto de Aston Martin.

En primer lugar, el francés ha tratado la "sorpresa" que supuso el nuevo puesto de Adrian Newey como jefe de equipo.

"Es un genio. Es… no sé, un gurú de la Fórmula 1, en el buen sentido. Siempre lo he visto como un ingeniero, nunca pensé en él como un team principal. Tengo mucha curiosidad por ver cómo va a funcionar", ha explicado.

Eso sí, el expiloto de Fórmula 1 afirma que los de Silverstone parecen tener un "plan": "Aston Martin tiene mucha experiencia, cuentan con mucha gente muy buena. Se está invirtiendo mucho dinero en el equipo para que tenga éxito".

Y tiene claro quién es el primer espada: "Tienen a Fernando Alonso, que es un gran piloto, y a Lance Stroll a su lado, que hace algunas carreras muy buenas. Así que saben lo que están haciendo y probablemente tengan un plan".