Ahora

"Tienen a Fernando Alonso, que es..."

"Aston Martin probablemente tenga un plan": un ex de F1 da alas a Fernando Alonso

Romain Gorsjean, a pesar de mostrar su "sorpresa" por el nuevo puesto de Newey, destaca la "inversión" de Lawrence Stroll "para que tenga éxito".

Alonso, Newey, Lawrence Stroll y LanceAlonso, Newey, Lawrence Stroll y LanceReuters

En una entrevista concedida a 'Motorsport', Romain Gorsjean se ha detenido a analizar el proyecto de Aston Martin.

En primer lugar, el francés ha tratado la "sorpresa" que supuso el nuevo puesto de Adrian Newey como jefe de equipo.

"Es un genio. Es… no sé, un gurú de la Fórmula 1, en el buen sentido. Siempre lo he visto como un ingeniero, nunca pensé en él como un team principal. Tengo mucha curiosidad por ver cómo va a funcionar", ha explicado.

Eso sí, el expiloto de Fórmula 1 afirma que los de Silverstone parecen tener un "plan": "Aston Martin tiene mucha experiencia, cuentan con mucha gente muy buena. Se está invirtiendo mucho dinero en el equipo para que tenga éxito".

Y tiene claro quién es el primer espada: "Tienen a Fernando Alonso, que es un gran piloto, y a Lance Stroll a su lado, que hace algunas carreras muy buenas. Así que saben lo que están haciendo y probablemente tengan un plan".

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de muertos y un centenar de heridos en un incendio en un bar de la estación suiza de esquí de Crans Montana
  2. De Begoña Gómez al caso Koldo pasando por el novio de Ayuso o la DANA: el calendario judicial de 2026 pone contra las cuerdas al Gobierno y al PP
  3. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025-2026
  4. La CIA desmiente las acusaciones de Rusia al no encontrar indicios de un ataque ucraniano a la residencia de Putin
  5. La Guardia Civil desaloja una rave en Hellín (Albacete) que contaba con asistentes de Francia y Dinamarca
  6. Feijóo remitirá a la jueza de la DANA toda su conversación con Mazón a través de otra acta notarial