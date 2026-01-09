Aston Martin dispara la expectación para 2026 con un enigmático mensaje: "Observa con atención"

La escudería británica, además de conformar un equipo con grandes figuras del automovilismo, ha publicado una carta en sus redes sociales aumentando las expectativas alrededor del AMR26.

Los preparativos para el inicio de la 77ª edición de la Fórmula 1 están a punto de finalizar. A finales de enero y comienzos de febrero, las 11 escuderías probarán sus monoplazas adaptados al nuevo reglamento en los test de pretemporada en Barcelona y Bahréin a fin de poner a punto los coches para la primera carrera del año.

Durante los test, los equipos podrán mostrar el desarrollo y la innovación que han aplicado durante meses en los monoplazas. Entre las escuderías que más expectativas genera se encuentra Aston Martin.

Los de Silverstone cuentan con un equipo conformado por grandes figuras del automovilismo como Adrian Newey, ingeniero más laureado de la F1; Enrico Cardile, exingeniero de Ferrari, Honda, socio desarrollador del motor del AMR26; y Fernando Alonso, bicampeón del mundo, entre muchos más. Y, desde la llegada de Newey, los mensajes de los británicos son cada vez más esperanzadores.

"Observa con atención. Está en los detalles. Si solo miras el momento, te perderás lo que lo crea. Observa cómo nos movemos. Juntos. Cada decisión es intencionada. El trabajo bajo la superficie. Los momentos que solo nosotros vemos", reza la última publicación de Aston Martin en su cuenta de X.

"Primero, ver el camino. Luego, construirlo. Ladrillo a ladrillo. Cada paso del viaje, siempre con intención. Hasta que todo encaja. Por diseño", concluye el texto de los británicos en referencia a cómo la escudería ha ido diseñando el nuevo AMR26 poco a poco hasta lograr un coche competitivo.

2026 será el escenario perfecto para que Aston Martin demuestre todo el trabajo invertido durante meses, los fichajes para el desarrollo del monoplaza y, además, es posible que sea la última oportunidad del piloto asturiano para volver a lo más alto de la competición y conseguir su ansiada victoria número 33 o su tercer campeonato.