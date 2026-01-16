Un ex de Aston Martin avisa sobre el futuro del coche de Alonso: "Newey es capaz de sorprender"

Dan Fallows, exjefe de la escudería británica, ha comentado sus sensaciones acerca de la situación actual de la escudería y la gran expectación que se está formando de cara a esta temporada.

Pocas escuderías en el 'paddock' generan tanta expectación de cara a 2026 como Aston Martin. El nuevo reglamento y el cambio de fabricante de motor (Mercedespor Honda) son algunas de las claves que hacen pensar que Fernando Alonso podría obtener un coche a la altura este año. Sin embargo, hay otra novedad en Silverstone que ilusiona más que ninguna otra.

Se trata de la figura de Adrian Newey como jefe de equipo. El mítico ingeniero británico, clave en los éxitos de equipos de Fórmula 1 como McLaren y Red Bull en las últimas tres décadas, ya trabaja a pleno rendimiento en el desarrollo del monoplaza del piloto asturiano y Lance Stroll tras el periodo de 'gardening'.

Dan Fallows, uno de los hombres con los que ha coincidido en la escudería británica, ha reaparecido en el pódcast "James Allen On F1" para comentar sus sensaciones acerca de la situación actual. Fue jefe de aerodinámica en Red Bull durante 15 años y posteriormente el predecesor de Newey al frente de Aston Martin, por lo que afirma conocerle bien.

"Es una fase de crecimiento para el equipo, y no debemos olvidarlo. La incorporación de Adrian marca un gran paso en su desarrollo, sigue siendo un proceso que lleva tiempo", advertía Fallows.

El británico llamaba así a la calma, rebajando sus expectativas para esta temporada: "Adrian sería el primero en admitir que no se puede pasar de cero a ser un aspirante absoluto al campeonato. Creo que la clave para ellos es continuar esa senda por el buen camino. Debería conducir al éxito a largo plazo, pero tal vez no directamente en el primer año del nuevo reglamento".

Aunque no descarta ninguna posibilidad: "He trabajado con Adrian y es capaz de sorprender, ¿así que quién sabe?". De esta forma, Fallows dejaba en el aire la posibilidad de que Alonso pueda recibir este año un coche acorde a su talento. Lo que queda claro es que esta temporada genera más expectación que nunca, con un gran número de novedades y alicientes que hacen pensar que 2026 puede ser el año de Fernando.