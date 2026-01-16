El arriesgado pronóstico de Marko que descarta a Verstappen como campeón: "Será un piloto con motor..."

El austríaco, icono de Red Bull, y gran aliado del neerlandés, ha vaticinado un 2026 complicado para su ex equipo y tiene claro quien dominará el 'paddock' en 2026.

La salida de Helmut Marko de Red Bull ha sido una de las noticias del año en la Fórmula 1. El exasesor de la escudería austríaca y figura muy cercana deMax Verstappen ha comentado recientemente sus expectativas de cara a la temporada 2026 y el heptacampeón mundial.

Este año aguarda muchas incógnitas. El cambio de reglamento traerá muchas novedades en los monoplazas y está por ver el rendimiento de los coches de la parrilla. Marko "teme" que estos cambios provoquen que "la diferencia entre equipos aumente de forma dramática, tras un año más igualado que nunca".

En mitad de todo este revuelo, ve a los motores Mercedes favoritos, aunque no tanto como en 2014, cuando inició la era híbrida: "Espero que no surjan diferencias como en 2014, cuando Mercedes dejó a todos muy atrás con una enorme ventaja. Pero lo que estamos oyendo ahora es que Mercedes es quien está más avanzado en el desarrollo del motor".

El propio equipo Mercedes junto a McLaren, Williams y Alpine llevarán este motor. Para el exdirectivo austríaco estas diferencias supondrían un problema para la competición, algo ante lo que la FIA "sin duda reaccionará", aunque desconoce cómo: "No puedes cambiar el reglamento de los motores de la noche a la mañana. Eso requiere al menos doce meses de preparación".

"Temo que será un piloto que corra con un motor Mercedes", afirmaba Marko finalmente, sobre quién cree que será el campeón esta temporada. Por todo esto, Helmut no suena demasiado optimista acerca de las posibilidades de su 'protegido' Verstappen para conseguir el que sería su quinto título de campeón mundial.