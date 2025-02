Albon desvela la postura de la parrilla ante las sanciones endurecidas de la FIA: "Se ha hablado..."

Desde la FIA se han propuesto acabar con las "palabrotas" por radio en la Fórmula 1, como dijo su presidente: "No es mucho pedir que los pilotos no digan palabrotas. No quiero que los padres nos vean como un deporte sucio".

Para evitar este tipo de actos ha amenazado con poner sanciones más estrictas hacia los pilotos que no cumplan con las normas establecidas por la máxima autoridad del automovilismo. Unas penalizaciones, ya establecidas en el 2024 y ahora endurecidas aún más por la FIA, con castigos como: 40.000 euros por decir palabrotas y amenaza de un mes de suspensión si sucede tres veces.

De momento, la parrilla de pilotos aún no se ha pronunciado de manera oficial al respecto de estas nuevas reglas. Sin embargo, el piloto de Williams Alex Albon ha desvelado que han tratado el tema entre los pilotos. "Sin duda, se ha hablado de ello. Aún estamos decidiendo cómo queremos dar a conocer lo que decimos al respecto", ha afirmado el piloto de la escudería británica.

A nivel particular, el piloto de Williams ha dado a conocer su parecer sobre dicha normativa que quiere implementar la FIA. "Es un asunto delicado. ¿Creemos que es lo correcto? Por supuesto que no. No creo que debamos estar tan monetizados en cada aspecto de lo que hacemos", ha destacado en declaraciones recogidas por 'RacingNews365'.

Los pilotos en todo momento dentro del monoplaza están 'microfoneados', algo que el tailandés no considera que sea oportuno. "Es un deporte de pura adrenalina. No creo que andar todo el tiempo con los micrófonos encima sea correcto", ha comentado al respecto.

A un mes de tener el primer Gran Premio de este 2025, de momento los pilotos no se han pronunciado de forma oficial sobre las 'nuevas' penalizaciones, por el contario de la FIA que ha dejado claro a través de su presidente que no quieren un lenguaje inadecuado en sus circuitos.