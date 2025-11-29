ALONSO, DESDE EL 4º PUESTO
F1 2025 hoy, en directo: Carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera sprint del Gran Premio de Qatar de la temporada 2025 de Fórmula 1.
PASA ANTONELLI
V 13/19. Mete casi todo el coche en la grava Alonso y lo aprovecha Antonelli para adelantarle.
ANTONELLI PRESIONA A ALONSO
V 10/19. El español sigue sujetando al italiano, que es el único de los de arriba que mantiene el DRS.
SAINZ PIERDE UN TROZO DE COCHE
V 9/19. Parece que ha perdido una buena pieza del su monoplaza en una curva. Veremos si es suya o no y si acaba perdiendo ritmo.
CALMA EN QATAR
V 8/19. Aumentan las distancias ahora. Sin DRS entre los 6 primeros. Nadie quiere cometer un error que le haga perder muchos puntos...
ALONSO AGUANTS 6º
V 5/19. No llega al ritmo de los de delante, pero aguanta por ahora a Antonelli y Sainz por detrás
EL DRS SALVA A NORRIS
V 4/19. Pierde ahora la diferencia de menos de un segundo con Russell. Puede ser una oportunidad para Verstappen.
AVISA VERSTAPPEN
V 3/19. Se asoma en la curva 1 el de Red Bull. Sigue muy cerca de Norris.
VERSTAPPEN PRESIONA A NORRIS
V 2/19. Se mantiene cerca el neerlandés en este inicio de carrera. Muy cerca del de McLaren.
¡ARRANCA LA CARRERA!
Aguanta Piastri la primera batalla. Alonso pierde puestos con Tsunoda y Verstappen y el neerlandés ya es 4º.
VUELTA DE FORMACIÓN
Última prueba antes del comienzo de la carrera sprint. Piastri defenderá la pole. Russell, será 2º y Norris, 3º. Alonso, a buscar la sorpresa desde el 4º puesto.
CINCO MINUTOS...
Todo preparado para que comience la carrera sprint en Qatar. Cinco minutos para que se apague el semáforo.
NORRIS, DESDE EL 3º PUESTO
El británico comenzará hoy desde la 3ª plaza. Tiene 24 puntos de ventaja en el Campeonato, es el favorito, pero no está todo firmado. Aún pueden pasar muchas cosas y Norris tendrá que ir de puntillas para no cometer errores...
SAINZ, A POR PUNTOS
El madrileño se metió en el Top 10 en la clasificación sprint, para después clasificar en el 8º puesto. Buena opción para sumar el primer punto del fin de semana.
VERSTAPPEN, A REMONTAR
No fue la mejor clasificación para el neerlandés. 6ª posición para Verstappen, por detrás de su compañero de equipo, por primera vez en mucho tiempo, aunque daños en el suelo tras una salida por la grava pudieron ser los causantes de este desenlace. Veremos hasta donde llega hoy.
MEDIA HORA
Solo 30 minutos para que comience la carrera sprint en Qatar...
ALONSO, INTRATABLE
El piloto español hizo magia ayer en Qatar y logró la 4ª plaza en la clasificación sprint de este fin de semana. Un inicio de Gran Premio espectacular que le puede permitir sumar algún que otro punto nada más empezar.
EL RESURGIR DE PIASTRI
El australiano ha vuelto a la pole tras un cúmulo de malas carreras. La descalificación no le vino nada mal a Piastri, que mantiene la diferencia con Norris a tan solo 24 puntos. Buena oportunidad para empezar a recuperar sensaciones.
MUY BUENAS TARDES
Penúltimo Gran Premio de la temporada y todo está aún por decidir. Tras la descalificación de los McLaren en Las Vegas, Max Verstappen ha vuelto a sumarse a la lucha en el último instante de la temporada. Turno de un sábado intenso hoy en Qatar, turno de la sprint.