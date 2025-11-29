F1 2025 hoy, en directo: Carrera sprint del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1

VERSTAPPEN, A REMONTAR No fue la mejor clasificación para el neerlandés. 6ª posición para Verstappen, por detrás de su compañero de equipo, por primera vez en mucho tiempo, aunque daños en el suelo tras una salida por la grava pudieron ser los causantes de este desenlace. Veremos hasta donde llega hoy. Compartir en X

MUY BUENAS TARDES Penúltimo Gran Premio de la temporada y todo está aún por decidir. Tras la descalificación de los McLaren en Las Vegas, Max Verstappen ha vuelto a sumarse a la lucha en el último instante de la temporada. Turno de un sábado intenso hoy en Qatar, turno de la sprint.

