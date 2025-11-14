Los escalofriantes gritos de Huertas tras su terrible accidente en el GP de Valencia

El piloto madrileño se fracturó ambas muñecas tras sufrir un accidente que le causó mucho dolor. Prueba de ello, sus gritos en la ambulancia.

Adrián Huertas ha protagonizado el gran susto en el comienzo del Gran Premio de Valencia. El piloto madrileño ha sufrido una dura caída en los entrenamientos libres que le ha provocado una doble fractura en sus muñecas.

Huertas ha sido trasladado al centro médico del circuito de Cheste dónde ha dejado una imagen escalofriante. El joven piloto ha dejado unos terribles gritos de dolor al salir de la ambulacia.

A pesar del accidente, su padre ha querido tranquilizar la situación en declaraciones para 'Jugones': "En principio la lesión es menos de lo que parecía".