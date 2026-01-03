¿Echa de menos MotoGP una rivalidad como la de Rossi y Márquez?: "Para el Mundial..."

MotoGP está más vivo que nunca. La categoría reina del motociclismo ha cerrado un curso 2025 muy exitoso, con récords de audiencia y de asistencia a los circuitos. Parte de la culpa la tiene Marc Márquez con su regreso a lo más alto tras varios años complejos con duros procesos de lesiones. Sobre esto ha hablado Carmelo Ezpeleta, jefe de la MotoGP.

En el primer año en el que Márquez ha logrado el título de campeón del mundo sobre una Ducati, el directivo catalán no le quita peso al resto de factores que rodean a la competición: "Obviamente, la actuación de Márquez nos ha dado otra vez mucha fuerza, pero las demás cosas también tienen importancia".

Sobre la superioridad del piloto de Cervera y la ausencia de una figura que compita con él en lo más alto, también habló: "Este año ha ido muy bien y no ha habido guerra. Eso es una cosa que no es exacta.Antes mucha gente decía que no había un líder cuando teníamos varios pilotos ganando. Yo pienso que las cosas van saliendo, perodesde luego tener un líder como Márquez, como antes teníamos a Valentino (Rossi), es positivo para el Mundial".

Ahora, MotoGP afronta unos tiempos de cambios. La llegada del grupo Liberty Media, el cambio de reglamento de 2027... Sobre la corporación estadounidense, Ezpeleta se muestra optimista: "Estamos muy contentos porque pensamos que pueden hacer muchas cosas. Saben mucho, saben hacer las cosas muy bien y elreto que tenemos ahora es convertir el Mundial de motociclismo no solo en una carrera interesante para los aficionados, sino ser un deporte global".