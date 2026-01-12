"No pondría la mano en el fuego..."
Dura reflexión de una leyenda del motociclismo sobre Bagnaia y Ducati: "Es difícil de entender..."
Max Biaggi, cuatro veces campeón del mundo de 250cc, analiza la complicada situación que viven piloto y escudería. El expiloto es crítico con la manera de actuar de ambos.
'Pecco' Bagnaia ha vivido la peor temporada en el motociclismo profesional. El turinés, que encaraba 2025 viniendo de un subcampeonato y dos campeonatos, era el candidato al título junto a Marc Márquez. Lo que apuntaba a ser una gran pelea al límite por el Mundial entre dos compañeros de equipo, terminó siendo una victoria aplastante por parte de Marc.
Bagnaia, no solo pudo no con Márquez, sino que terminó la temporada en quinta posición por detrás de pilotos con peor moto que la suya. El turinés se vio profundamente sumido en una crisis de confianza que le pasó factura durante la gran mayoría de carreras.
Por su fuera poco, su desentendimiento con Ducati fue bastante notable en muchos tramos de la temporada. Pecco demandaba unos cambios y la escudería otros y esa situación no ayudó. Max Biaggi, expiloto y tetracampeón del mundo de 250cc, ha analizado la situación que vivieron el curso pasado piloto y escudería.
Biaggi no ha dudado en ser crítico: "Se dice que dos indicios hacen una prueba. En este caso, sin embargo, hay pocos indicios y, además, confusos. Y cuando se pide una aclaración, en Ducati no se pronuncian, mientras que Bagnaia se expresa con un lenguaje difícil de entender. Es complicado incluso para nosotros, que estamos dentro del paddock":
El expiloto no tiene claro que Bagnaia y Ducati vayan a seguir juntos por mucho tiempo: "No pondría la mano en el fuego. Las fábricas siempre buscan impulsar a jóvenes pilotos con los que dar continuidad. Hay que decir que Bagnaia tiene contrato con la estructura oficial, por eso será difícil verlo en otro equipo Ducati".