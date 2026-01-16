"O discutes con él o te llevas bien": Bagnaia desvela la realidad de compartir box con Marc Márquez

El piloto turinés ha resaltado la "excelente" relación que mantiene desde el primer día con Marc, y ha disipado cualquier posible rumor sobre una enemistad con él debido a sus malos resultados.

La situación de Pecco Bagnaia en Ducati no es sencilla. Pese a que el piloto italiano se coronó dos veces como campeón de MotoGP con los de Borgo Panigale, la llegada de Marc Márquez ha hecho mella en su rendimiento.

Su contrato con Ducati concluye a finales de 2026, y aunque ya se está negociando su renovación, su permanencia con los italianos no es segura. 2025 no ha sido un camino de rosas para él, y uno de los problemas con los que ha tenido que lidiar ha sido el rendimiento de su propio compañero de box.

Pese a que el propio Pecco admite que su relación con Marc es "excelente", los resultados del de Cervera han eclipsado al piloto turinés. "Este año, por desgracia, no supimos encontrar el equilibrio para ser consistentemente rápidos, y tuve más destellos. Me sentí más como un outsider que como un aspirante al título", comenta Bagnaia en el podcast 'Supernova'.

El bicampeón de MotoGP también se ha centrado en conversar acerca de su relación con Marc. "Nunca he tenido grandes problemas; me llevo bien con todos. Si tienes un piloto con el carisma de Marc Márquez en el box, tienes dos opciones: o discutes con él directamente o te llevas bien", señala sobre la personalidad del eneacampeón del mundo.

Por suerte para el italiano, este ha sido capaz de compenetrarse a la perfección con Marc desde el primer día gracias a dividir los métodos de trabajo en el garaje: "El desarrollo se puede dirigir según el estilo del piloto: eso fue lo que pasó con Márquez en Honda. Es un método de trabajo diferente al de Ducati, donde se pueden seguir dos caminos a la vez. Este año trabajamos con dos especificaciones de carenado diferentes", añade Pecco.

En conclusión, Bagnaia ha disipado cualquier rumor sobre una enemistad con Márquez asegurando que desde el primer día se integró en el equipo. "Tenía una actitud tranquila, entendía la dinámica del equipo y nos conocimos mejor. La relación fue excelente", sentencia el italiano.