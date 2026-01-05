La decepción de Carlos Sainz tras dos pinchazos en el Dakar: "Hemos perdido más de lo que pensábamos"

El madrileño no tuvo su día en la segunda etapa del Rally. Cometió un error y sufrió dos pinchazo en una jornada que le hizo perder mucho tiempo con respecto a los líderes.

Carlos Sainz no ha comenzado el Rally Dakar de la manera que esperaba. El madrileño se ha topado con una mala suerte que le ha provocado dos pinchazos de manera consecutiva en la segunda etapa de la competición.

El piloto de Ford ocupa en estos momentos el décimo lugar en la clasificación general, a más de seis minutos de distancia de Nasser Al Attiyah, su máximo rival y líder del Dakar. Sainz reconoce que ha cometido también un pequeño error en esta segunda jornada.

"La etapa ya sabíamos que iba a tener muchísimas piedras, y así ha sido. Al final, dos pinchazos y un pequeño error también. Hemos perdido más de lo que pensábamos. Pero es lo que hay", ha reconocido Carlos en unas declaraciones que recoge 'Motorsport'.

A pesar de la mala fortuna y el tiempo perdido, Sainz sigue confiando en sus posibilidades: "A partir de ahora, pues intentar conseguir recuperar [tiempo], si podemos. Ahora vienen estas etapas maratón donde no hay motos (hacen una trazada distinta). No sé, ya veremos a ver. Hay que ir viéndolo un poco día a día a ver qué nos va pasando, porque esto nos descabalga un poco de la posición de etapa de salida que queríamos".

"Tenemos que seguir igual. Queda mucha carrera. Hay que intentar seguir, no perder obviamente más tiempo e intentar estar ahí arriba", concluye el tetracampeón del Dakar.