Carlos Sainz se despide del Dakar: cae al séptimo puesto y no cuenta con posibilidades

El piloto español ha caído hasta la séptima plaza de la clasificación general a causa de un fallo de navegación que ha supuesto una diferencia de casi 40 minutos con el líder.

La décima etapa del Dakar 2026 ha supuesto todo un caos para los pilotos españoles. Carlos Sainz y Nani Roma no han completado la última etapa maratón de la competición con éxito, y en el caso del tetracampeón sus posibilidades de liderar la clasificación general se disipan.

Varios errores en la navegación, mismo problema con el que lidiaron sus rivales en la anterior fase, han provocado que los de Ford hayan llegado a la meta con mucho tiempo de diferencia respecto al resto.

Sainz, penalizado con cuarto de hora por saltarse un punto de paso una vez más, acabó la etapa en trigésima posición con un tiempo de 45 minutos y medio de retraso respecto al ganador, Mathieu Serradori. Por su parte, Roma concluyó la etapa en décima posición, lo que le sitúa en el tercer puesto de la general.

El desastroso resultado de Sainz le ha hecho caer de la segunda plaza de la clasificación general a la séptima con casi 40 minutos de diferencia con Al-Attiyah, quien vuelve a liderar el Dakar.

Las opciones de que Carlos Sainz y su compañero de coche, Lucas Cruz, se proclamen campeones del Dakar son ínfimas, ya que dependen en gran medida de que los seis coches que tienen por delante finalicen las tres etapas restantes con un mal tiempo.

Con 1.700 kilómetros aún por recorrer, los pilotos recorrerán las ciudades de Bisha y Al Henakiyah, hasta llegar a la línea de meta de Yanbu, región en la que comenzó el Dakar el pasado 3 de enero.

En cuanto al resto de españoles en la competición, además de Nani Roma, solo Tosha Schareina, piloto de Monster Energy Honda HCR, cuenta con opciones de ganar el Dakar en la categoría de motos.