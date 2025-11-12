Un campeón del mundo reconoce que Márquez se podría haber retirado: "Habría sido fácil..."

Kevin Schwantz, campeón de 500cc, dice que Marc no se rindió: "Eso lo dice todo sobre su espíritu competitivo".

Marc Márquez pudo superar todas sus lesiones y en su primer año con Ducati se ha vuelto a convertir en campeón del mundo. Es el noveno ya y no quiere que sea el último. Un campeón de 500cc, Kevin Schwantz, ha reconocido que se ve reflejado en Marc y ha recordado su historia.

En declaraciones a 'GP One', habla de la salida de Marc de Honda: "Es difícil dejar la casa con la que empezaste. Yo nunca lo hice pero entendí su decisión".

"Después de todo lo que pasó con la decisión, habría sido fácil dejarlo. En cambio, siguió, y eso lo dice todo sobre su espíritu. Creo que su hermano Álex le ayudó mucho, dándole un punto de referencia durante su recuperación. Ahora está demostrando lo que vale, haciendo que esta temporada sea casi 'sencilla'", apunta Schwantz.

Cree que han llevado carreras similares en ese sentido: "Sí, me veo reflejado en él. Cuando Márquez se fue, todo el mundo entendió lo mal que lo estaba pasando Honda y cómo lo compensaba con talento todo. Con Suzuki fue algo parecido para mí".

"Otros pilotos eran competitivos, pero nadie podía ganar de inmediato. Empujar fuerte está en nuestro ADN: hay veces que funciona, otras te hace caer. Pero, al fin y al cabo, es lo que somos", cierra.

Márquez tomó una decisión muy arriesgada al dejar Honda. Pero le salió muy bien. Apostó por Gresini, se volvió a sentir competitivo y después aterrizó en la Ducati oficial para ya volver a ser campeón.