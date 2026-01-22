El campeón del Dakar no quiere que Carlos Sainz se retire: "Me gustaría que continuara"

Carlos Sainz, aliviado tras sufrir en la quinta etapa del Dakar: "Nos ha tocado la lotería"

El piloto catarí, Nasser Al-Attiyah, ha elogiado la figura del tetracampeón del Dakar y su ambición, una semana después de proclamarse campeón, y espera volver a verle el año que viene.

El paso de Carlos Sainz por la última edición del Dakar ha tenido un sabor agridulce. El piloto español tuvo opciones de proclamarse campeón a mitad de la competición; sin embargo, los fallos en la navegación jugaron en su contra, y perdió su ventaja en las últimas etapas.

Finalmente, uno de los favoritos a coronarse como campeón, el piloto catarí Nasser Al-Attiyah, se alzó con su sexto Dakar. En la pelea por el título, otro español con opciones de ganar la competición, Nani Roma, también perdió su oportunidad de ganar.

A sus 63 años, Sainz ya ha disputado varias veces el Dakar, ganándolo cuatro veces (2010, 2018, 2020 y 2024), y su continuidad está en el aire. Por su parte, Al-Attiyah ha expresado públicamente su deseo de que el tetracampeón continúe compitiendo.

"Me gustaría que continuara. No sé si vendrá el año que viene o no, pero es uno de los más fuertes y me gustaría volver a verlo aquí", comentó el catarí en declaraciones a 'Motorsport'.

"Carlos es un piloto realmente increíble. Tenemos un gran desafío con él. Ha ganado cuatro veces y sigue siendo uno de los pilotos más fuertes del Dakar, porque nunca se rinde", añadió el reciente campeón alabando la figura de Sainz en el Dakar y al frente del volante.

Pese a su edad, la mentalidad ganadora de Sainz hace que el español quiera seguir compitiendo y demostrando que los años son solo un número. Por el momento se desconoce su continuidad, aunque no sería una sorpresa que el madrileño anunciase próximamente su presencia en 2027.