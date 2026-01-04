Brutal accidente en el Rally Dakar: "Soy el piloto más estúpido"

Se ha hecho viral en pocas horas el vuelco del coche del piloto Daniel Schroder en los primeros kilómetros del rally. Especialmente, por la reacción del alemán cargada de enfado en la que no tiene ningún tipo de filtro al realizar autocrítica.

El Dakar 2026 ha comenzado cargado de emociones como es habitual. Y es que la prueba de motor más dura del mundo ya ha dejado su primer susto de este año. A tan solo 22 kilómetros del inicio del prólogo, Daniel Schroder, piloto alemán delPS Laser Racing, perdió el control de suVolkswagen Amarok.

Por suerte para todos, no ha habido que lamentar consecuencias físicas para ninguno de los integrantes del vehículo, piloto y copiloto. El vuelco del coche se ha viralizado en redes sociales, no tanto por el accidente sino por la reacción del corredor alemán.

Ocurrió en un tramo aparentemente sin complicaciones, una zona recta en la que el Volkswagen, a gran velocidad, comenzó a tambalearse de un lado a otro. Tras ello, acabó por volcar y dar variasvueltas de campana, durante las cuales, el piloto ya estaba lamentando vehementemente el error de conducción: "Soy el más estúpido… el piloto más estúpido, hijo de p***". Sin reaccionar apenas con miedo ante el accidente, la frustración afloró para el alemán, que continuó con los lamentos una vez salió del vehículo.

"¿Por qué soy tan estúpido, tío?", repetía Schroder una y otra vez. Aunque sin duda el momento más sorprendente ocurre cuando el piloto termina por dar una patada a la rueda del coche ya volcado y claramente dañado, fruto del enfado.

Ha ocurrido en el prólogo y no contará para la clasificación general, pero sin duda, obligó al equipo a trabajar en el taller para reparar el coche de cara al inicio de la prueba. Un primer susto de este Dakar 2026, que promete emoción hasta el final.