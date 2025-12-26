Un agente de MotoGP, muy contundente con la situación de Márquez en Ducati: "Bagnaia ya no es el rey..."

El devenir de la competición está más vivo que nunca a pocos meses del inicio de la temporada. Con el futuro de algunos de los pilotos más importantes de la parrilla en el aire, Alberto Vergani ha analizado al fondo la situación.

Una vez más, Marc Márquez vuelve a situarse en el ojo del huracán. A las puertas de una nueva temporada de MotoGP, el mercado de pilotos cobra más importancia que nunca. En Ducati, tanto Marc como su compañero, Pecco Bagnaia, afrontan su presunto último año con la escudería italiana, algo que Alberto Vergani, un conocido representante de MotoGP ha comentado para 'GPOne'.

"Marc es el campeón y todo el mundo lo quiere y no creo que él quiera cambiar (de equipo)", aseguraba contundentemente el técnico milanés. Para Vergani, el catalán es la figura clave dentro del equipo y sobre la que deben girar los esfuerzos, algo que cree que seguirá así: "Es un matrimonio de interés, porque ninguno de ellos quiere romper. No veo ningún otro escenario: Ducati tiene una larga lista de espera en caso de que diga adiós a Marc. Pueden hacer lo que quieran con los pilotos de la parrilla, porque todo el mundo quiere a Ducati".

El agente reafirma que no ve ningún motivo por el que Marc pudiera abandonar el equipo, ni siquiera por dinero: "Marc no es de los que babean detrás del dinero y nunca lo he visto tan feliz como este año. Para mí, por lo tanto, podría quedarse en Ducati y no me sorprendería".

Respecto a Bagnaia, la situación es mucho más compleja: "No sé cuál será el futuro de Pecco: ciertamente ya no es el rey. El problema es que Marc hizo que todos se enamoraran. Además de ser muy fuerte y un verdadero campeón". El milanés deja claro que continuar en Ducati, supondría vivir a la sombra de Márquez y le plantea otro escenario: "Pecco podría empezar desde VR46 con Aprilia, si Valentino se despidiera de Ducati".

Otros nombres fuera de Ducati

También comentó el escenario de Pedro Acosta, cuyo nombre también orbita en torno a la escudería italiana: "La situación de Acosta depende en gran medida de la parábola de KTM. Es obvio que, si tuviera la oportunidad de subir a la Ducati, lo haría sobre la marcha... Por otro lado, Pedro es muy similar a Marc por el talento y la malicia competitiva, y también está muy equivocado".

Por último, situó a Aprilia como principal amenaza para Ducati gracias al "desarrollo de Lorenzo Salvadori creando la moto más competitiva" y obviamente a Marco Bezzecchi tras su excelente año: "Súper 'chapeau'". Más crítico se mostró con los trámites contractuales de Jorge Martín a principio de temporada: "El asunto Jorge fue un desastre y yo, en principio, no lo mantendría. No fue un buen movimiento para buscar a Honda mientras Aprilia estaba trabajando y actuando".