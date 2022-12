El delantero del Real Madrid Alvaro Morata ha asentido que goles como el que anotó en el último partido contra el Sporting CP en Liga de Campeones son los que uno sueña "cuando es pequeño", aunque ha insistido en que eso "ya pasó", por lo que se centra en preparar a la perfección el próximo encuentro frente al RCD Espanyol, de la cuarta jornada de LaLiga.

"Uno cuando es pequeño siempre sueña con meter estos goles. Es increíble, pero ya pasó y hay que pensar en intentar marcar también en el próximo partido", aseveró el jugador merengue tras participar en la presentación de las nuevas botas de Adidas, 'Speed of Light', y de actuar como colofón en el primer torneo 'First never follows' que organizó la marca en Madrid junto a sus compañeros Lucas Vázquez y Nacho Fernández.

Morata, héroe del pasado choque en 'Champions' después de perder la titularidad en beneficio de Karim Benzema, se mostró comprensivo con la decisión de su entrenador, Zinedine Zidane, por la alta competencia existente.

"En el Madrid están los mejores jugadores del mundo. Hay grandes jugadores de ataque, pero cada vez que salimos lo damos todo y lo importante es sumar", alegó. Además, el ariete reconoció que en lo que lleva de temporada "mejor no pueden salir las cosas" para su equipo.

"Estamos muy contentos tanto en Liga como en 'Champions'. Es un año muy importante para nosotros", concluyó.