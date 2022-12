Contra la AFA, Sampaoli, los jugadores... Diego Armando Maradona cargó contra todos aquellos que, de una u otra manera, estuvieron involucrados en la dura derrota de Argentina contra Croacia en el Mundial de Rusia.

'El Pelusa' asegura tener "una rabia que no se puede transmitir", "una bronca muy grande" en la que carga, en primer lugar, contra los jugadores argentinos: "El que vistió esta camiseta no puede ver que sea vapuleada por un equipo croata que no es Alemania, Brasil, Holanda o España".

Defensa a Messi

No se quedaron ahí sus críticas, también tuvo para la AFA y para Claudio Tapia, su presidente: "La AFA está dirigida por gente que no sabe nada de fútbol". Pero sus ataques fueron a más, sobre todo contra un Sampaoli con el que no tuvo piedad.

"Argentina no sabe a qué juega. Todo el mundo cree que con los ordenadores, los drones, con 14 ayudantes y 25 sparrings se resuelven los problemas", critica un Maradona que sólo salva de sus críticas a un Messi que "jugó como pudo jugar".

"Jugó como tenía que jugar, es difícil resolver los problemas de los compañeros", alegó el mítico '10' argentino. Su último dardo fue para Willy Caballero, del que dijo que "hizo un desastre mundial".