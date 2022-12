Piqué: "Piqué es un jugador importante. Podrá ser presidente y lo que quiera. Es muy culé". "Piqué está expuesto a todo. Sabe manejarlo. Su decisión de dejar la Selección la ha explicado él". "Piqué no me ha pedido ningún consejo. Ha sido internacional más veces que yo".

Filtraciones: "No doy nunca pistas sobre mis alineaciones. Intento no ayudar al entrenador rival; el tema de las filtraciones parte de un descuido que tuvimos en Alemania. Se nos cayó la hoja. Fue un descuido. En mi carrera jamás he perdido el tiempo en busca de topos. Los ha habido, los hay y los habrá".

¿Jugará Messi? "Recuperamos a Messi, pero ya decidiremos sobre su presencia. La baja del mejor jugador de la historia se notaría en cualquier equipo. Intentaremos suplir a Messi de la mejor manera. No me preocupa que Messi tenga responsabilidades con Argentina dentro de un mes. Queda mucho".

Aleix Vidal: Veo a todos los disponibles preparados para ser titulares". "Lo que hago para rotar es dialogar con mis jugadores y fijar objetivos. Los jugadores tienen prisma personal pero lo entienden".

Excusas en el parón internacional: "El parón internacional condiciona. No es excusa porque le pasa a todos los grandes, pero...

El partido contra el Deportivo: "El Deportivo sabe a lo que juega, defiende bien y nos va a complicar la vida". Se puede complicar, hay antecedentes, ya pasó contra el Alavés a la vuelta de selecciones. Tenemos que ser fuertes en casa y también fuera. Hemos tenido tropiezos que no estaban en los planes. Y el Deportivo ha jugado aquí dos años mereciendo perder y nos empató ambos".