Lopetegui confirmó que jugará el equipo que se está publicando en los medios de comunicación y despejó la duda entre Diego Costa y Álvaro Morata. "Mañana va a jugar Costa, lo tenemos decidido", confesó.

"El once lo sabéis, no hay sorpresa al respecto. Lo más importante es lo que hagamos en el campo y que todos estén preparados para ayudar en cualquier momento porque es un partido atractivo y exigente para ir a nuestros límites y superarlos ante una gran Italia que nos va a exigir mucho. Venimos con ilusión y ganas de hacer un gran partido".

De esta forma, el seleccionador español confirmó que el equipo por el que apostará de inicio lo formarán: De Gea, Carvajal, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba, Busquets, Koke, Vitolo, Iniesta, Silva y Diego Costa.

Italia va a llevar "al límite" a los españoles

El seleccionador nacional de fútbol, Julen Lopetegui, afirmó que Italia les va "exigir mucho" y llevará a sus jugadores "al límite" para intentar lograr un triunfo que consolide su liderato en el grupo.

"¿Costa o Morata? Todos están preparados para jugar. Italia es un rival exigente, que nos va a exigir mucho, llegaremos a nuestro límite. Pero venimos con ambición. El Francia-Italia fue un amistoso y será diferente a lo que nos encontremos mañana. Italia no fue inferior, pero sí tuvo un resultado desfavorable (1-3). No nos fijamos en las decisiones de ese partido para afrontar el partido de mañana", comentó en rueda de prensa.

Lopetegui aseguró que sus jugadores y él mismo no piensan en el encuentro contra Albania ni condicionarán la alineación por ello. "Estamos pensando únicamente en el partido de mañana. No hay posibilidad de pensar en dos partidos a la vez y éste es un toro bravo. En nuestra cabeza está el partido de mañana, no pensamos más allá del partido de mañana", recalcó.

A su juicio, la Italia que se encontrarán no diferirá mucho de las que entrenaron el actual técnico del Valencia, Cesare Prandelli, o Antonio Conte. "Italia lleva jugando muchos años con una filosofía parecida con Prandelli y Conte, cada uno de ellos con matices. Y ahora Ventura, que ha crecido en Italia, también aporta matices, pero la idea es parecida. El sistema es el mismo, juega de forma colectiva y con automatismos ejecutados por jugadores de mucha calidad", indicó.

El seleccionador nacional, que alabó la trayectoria de Alvaro Morata y José Callejón, calificó al veterano portero italiano Gianluigi Buffon, de 38 años, como una "leyenda viva" que ha construido gracias a su profesionalidad.

"Juega al máximo nivel con la edad que tiene. Tiene una grandísima trayectoria gracias a su aseo personal. Es un fantástico profesional en su equipo y la selección. Es un jugador que vive su profesión con pasión", manifestó.