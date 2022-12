El Liverpool se dio un homenaje este miércoles en Anfield y endosó siete goles al endeble Spartak de Moscú (7-0) para lograr su billete para la siguiente ronda de la Liga de Campeones como primero de grupo y certificar la presencia de cinco equipos ingleses en el bombo de octavos de final.

Animados por los llamados '4 Fantásticos' -Philippe Coutinho (3 goles), Mohamed Salah (1 gol y 1 asistencia)), Sadio Mané (2 goles) y Roberto Firmino (1 gol y 1 asistencia)-, los hombres de Jürgen Klopp aniquilaron al conjunto ruso en algo menos de un cuarto de hora, del minuto 3 al 18, en el que vieron portería en tres ocasiones, y en los cuatro primeros minutos del segundo periodo.

Con Chelsea, Tottenham Hotspur, Manchester United y Manchester City con el billete para la siguiente ronda en el bolsillo, sólo faltaba el Liverpool por lograr la hazaña de hacer pleno de equipos de la Premier League en octavos.

A priori, los de casa lo tenían fácil ante un rival que apuraba sus mínimas opciones de clasificar. El equipo de Massimo Carrera necesitaba llevarse los tres puntos de Anfield y esperar un tropiezo del Sevilla en Maribor. Una tarea que se antojaba complicada, ya que enfrente tenían a un Liverpool que encadenaba siete partidos de Champions League sin perder -5 empates- y al que nunca han conseguido derrotar en esta competición.

Los 'Reds' precisaban de sólo un punto para avanzar como primeros, y llegaban al partido como segundos máximos artilleros del torneo (16 goles), sólo por detrás del multimillonario PSG (24).

Klopp no quiso sorpresas y esta noche saco de inicio a sus '4 Fantásticos', en un 'once' con cinco cambios con respecto al equipo que goleó el pasado fin de semana al Brighton (1-5). El arranque del partido fue un presagio de lo que iban a ser los 90 minutos: fútbol de ataque de los casa y errores incomprensibles en defensa de los moscovitas.

A los tres minutos, Dzhiya agarró dentro del área a Salah tras un centro lateral desde la izquierda y el árbitro no dudó en decretar la pena máxima: Coutinho, capitán esta noche, engañó al portero y estrenó muy temprano el marcador de Anfield. No tardaron los ingleses en doblar la ventaja.

En el minuto 13, después de un disparo lejano de Luiz Adriano que atrapó fácil Karius, Coutinho se apuntó su octavo tanto del curso y el segundo en su cuenta personal esta noche en una jugada de libro en la que intervinieron los cuatro de arriba.

El '10' empujó al fondo de la red un pase atrás de su compatriota Firmino después de una gran combinación con Salah y Mané y dejó prácticamente sentenciado el duelo. Con el Spartak totalmente noqueado, Firmino se aprovechó del enésimo fallo defensivo de los moscovitas y recogió un mal rechazo de Tasci para fusilar a Selikhov. Partido sentenciado cuando todavía no se había cumplido el minuto 20.

Segundo tiempo

Si el primer tiempo lo arrancó el Liverpool como una exhalación, el segundo no lo fue menos, y en cuatro minutos (del m.47 al m.49), Sané y Coutinho se apuntaron el cuarto y el quinto de los 'Reds'. Primero fue el 'rayo' senegalés, que empaló de primeras en el segundo palo un preciso centro desde la izquierda de Milner -ingresó poco antes del descanso por el lesionado Moreno-.

El propio Milner también fue protagonista en el quinto, cuando en otra galopada por la izquierda vio la llegada de Coutinho -'hat-trick'- y el disparo de primeras de éste tocó en Bocchetti y despistó a Selikhov. El carrusel de cambios y la holgura del marcador mermaron ligeramente el ritmo del partido, aunque eso no impidió que los de casa consiguieran el 'set' a falta de un cuarto de hora para el final, después de una gran contra y un 'pase de la muerte' de Sturridge a Sané que el africano convirtió casi cayéndose al suelo. No paró ahí la apisonadora 'Red', y Salah no podía quedarse sin marcar, y en el 85 recibió un pase de cabeza de Milner (tres asistencias), se revolvió en el área y definió con la derecha para culminar una noche de ensueño para los ingleses.

Un Liverpool de récord

Con estos siete goles, el Liverpool suma 23 tantos en la fase de grupos, superando el récord inglés del Manchester United (21), y enfila a lo grande los octavos de final, donde ya esperan cuatro de sus colegas de la Premier League.