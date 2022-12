Partido de la liga de veteranos: el Ecua Calella y el Lloreda disputan su encuentro y, después, se organiza una trifulca. En ella, Raúl recibe una agresión que le produce una lesión medular que le deja tetrapléjico.

Desde ese momento, Raúl cuenta a jóvenes futbolistas los peligros que conlleva la violencia en el fútbol. "Que uno se comporte de una manera conlleva a que el resto del equipo salga perjudicado", les dice antes del partido.

"No es culpa del deporte, es la gente con la actitud que va a practicar el deporte que a veces no es la correcta. No son esos los valores con los que una persona debe ir a practicar el deporte", reconoce Raúl. Una lucha con la que espera remover conciencias.