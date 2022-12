Javier Tebas, presidente de LaLiga, aseguró, tras acudir al Consejo Superior de Deportes (CSD), que después de la detención de Ángel María Villar hay que esperar "a ver qué decisión toma" el presidente de la RFEF, "si dimite o no".

"El secretario de Estado (José Ramón Lete) nos ha citado para hablar del sorteo (del calendario de Primera y Segunda) y ya lo habíamos hablado con la Federación esta mañana. Además, hemos hablado del estado de la Federación y un posible vacío de poder, pero hay que esperar las próximas resoluciones judiciales", destacó tras la reunión.

Tebas no se mostró sorprendido por los últimos acontecimientos: "Llevo 15 años diciendo lo que opino de Ángel María Villar y su papel en la Federación. Sólo hay que tirar de hemeroteca y veréis que alguna de las cosas que yo he dicho están en los tribunales ahora".

"Del tema de Gorka Villar", prosiguió, "llevo hablando tres o cuatro años. Es un profesional del Derecho que ha estado dirigiendo instituciones complicadas como la COMEBOL donde ha habido situaciones de corrupción importantes mientras él era el director general".

"A la Federación Española de Fútbol le tengo mucho respeto, hay unos estatutos y unas normas y ahora hay que esperar a ver qué pasa con la resolución que tome el juez en los próximos días", aseguró el presidente de LaLiga.

Tebas abogó por la normalidad ante los últimos acontecimientos: "Las instituciones como La Liga de Fútbol Profesional y la Federación Española de Fútbol estamos por encima de estas situaciones. El sorteo del calendario de fútbol de Primera y Segunda División será el viernes y continuará todo con la normalidad que requiere una competición con tantos seguidores en todo el mundo".

Tebas insistió en que se debe tener prudencia y esperar a lo que diga el juez tras la declaración de Villar: "El jueves o el viernes el juez dictará una resolución y todos podremos saber mucho más de lo que está ocurriendo".

"Esta investigación la han propiciado denuncias del anterior secretario (de Estado) Miguel Cardenal hace año y medio. Yo denuncié a la Federación hace 15 años por hechos similares, así que, a lo mejor, sí que ha tardado mucho", subrayó.

Tebas afirmó que tiene claro la raíz del problema de corrupción en la RFEF: "El problema que hemos tenido en el mundo del fútbol es que han faltado normas de transparencia y de gobernanza muy importantes. Ya ha pasado en la FIFA y en la UEFA. En la Liga sí tenemos estas normas y estos problemas no ocurren".

Señaló, asimismo, que en la reunión echó de menos hablar con los representantes de la RFEF.

"Yo he acudido al CSD a la hora que me han citado, pero me hubiera gustado estar también con las personas que han venido antes de la Federación", apostilló.

"No sé qué papel han tenido las Federaciones Autonómicas en estos casos de corrupción. Lo que sí denuncié es que había un fraude electoral en las pasadas elecciones de mayo. Habrá que esperar a ver si ha habido intervenciones telefónicas de verdad, como dicen los medios, para saber qué pasó con las elecciones", añadió.

"Yo siempre estoy tranquilo con lo que hago. Pero estoy seguro que en el futuro tendremos algunas historias de amor, corrupción y poder que seguro serán divertidas", destacó.

"Me da pena que, si de verdad se acaba la etapa de Villar, acabe así después de tantos años. Aunque tampoco tengo tan claro que vaya a acabar la etapa como presidente de Villar", manifestó Tebas.

"Apoyé a Jorge Pérez hace unos meses, así que, evidentemente, me gustaría que hubiese otro presidente de la RFEF. Me hubiese gustado que hubiese sido por un proceso de elección limpio", aseguró.

Tebás, pese a todo, intenta ver el lado positivo de lo que está ocurriendo: "No me gusta la imagen que se da del fútbol español, pero si al final sirve para limpiar la corrupción y que tengamos un fútbol transparente a medio plazo esto será bueno, ya que el fútbol español habrá cambiado".