Iñaki López: "Si el Real Madrid estaba en crisis, esta rueda de prensa de Florentino Pérez está ahondándola más"

Iñaki López reacciona en este vídeo a la tensa rueda de prensa de Florentino Pérez, al que ha visto ""precipitado, enfadado, frustrado, que carga contra la prensa y anuncia por hasta diez veces que se va a dar de baja del ABC".

Florentino Pérez ha convocado esta tarde a los medios para una rueda de prensa en la que ha anunciado la convocatoria de elecciones a la junta directiva del Real Madrid, a las que se va a presentar.

El presidente del club blanco ha mostrado un discurso muy duro, en el que ha denunciado los bulos sobre su estado de salud y ataques sobre su persona, que según él tienen como objetivo desestabilizar al club.

En este sentido, señalaba a medios y periodistas con nombres y apellido por sus informaciones sobre el Real Madrid.

"Si el Real Madrid estaba en crisis, tengo la sensación de esta rueda de prensa de Florentino Pérez está ahondando un poco más esa crisis", reflexiona Iñaki López, que ha visto a un presidente del Madrid "precipitado, enfadado, frustrado, que carga contra la prensa y anuncia por hasta diez veces que se va a dar de baja del ABC".

"Ha convocado elecciones y no ha dado más datos, al margen de retar a los presidenciables", añade el presentador de Más Vale Tarde.

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