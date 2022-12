El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha reconocido que necesitarán hacer un partido "casi perfecto" y tener fortuna arriba para que la calidad de sus jugadores pueda "marcar diferencias" y así ganar al FC Barcelona, contra quienes perdieron 4-0 en el Camp Nou en la pasada jornada, pues juegan una "final" en esta cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones.

"Luis Enrique tendrá sus planes, nosotros lo sabemos y ambos equipos nos conocemos. Ojalá que nuestra calidad delante pueda marcar la diferencia mañana, es un partido muy importante que para ellos no es una final y para nosotros sí es una final. Perder dos puntos en Glasgow penaliza, así que necesitamos ganar estos tres partidos", aseguró en rueda de prensa.

Guardiola tiene claro que le gustaría competir al mismo nivel que durante la primera hora en el Camp Nou. "Quizá hemos aprendido, de la etapa anterior de Pellegrini, pero el equipo contrario provoca tus errores y permite crear ocasiones al rival. Espero que mis jugadores puedan acabar bien alguna de las acciones defensivas", pidió.

"Intentaremos ganar como en Barcelona con 11 contra 11"

"Intentaremos ganar como lo hicimos en Barcelona con 11 contra 11 y lo intentaremos otra vez. Nunca he pensado que no podamos ganar un partido, incluso perdiendo 4-0. No voy a preparar un partido pensamos en que no podamos ganar, sabemos que el Barça nos obligará a hacer un partido casi perfecto para ganarle y si lo hacemos bien y si no a felicitarles, como siempre he hecho", argumentó. Además, le gustaría ver tres puntos para ellos en la tabla tras el partido.

"Esto nos daría más tiempo para hacer lo que queremos, y valentía y coraje. Necesitamos los tes puntos y es una final para nosotros y quiero valentía, atacar es la única forma de ganar que tengo. Me gusta que mis equipos jueguen como a mí me gusta, lo otro no sé hacerlo, tendría que reciclarme y no me lo planteo", se sinceró. Sobre el partido en el Camp Nou, reconoció que aprendió cómo competir bien durante muchos minutos, en la posesión pero sobre todo cuando no la tenemos, y que Luis Suárez es un peligro además de que el Barça crea ocasiones inmediatas tras recuperación.

"El City pudo competir bastante bien aunque era una prueba de fuego. En partidos de este nivel, ante el Barça, debes ser preciso y casi hacer un partido perfecto", argumentó. El técnico reconoció que ganar al WBA en la última jornada de la Premier (0-4) les "ayuda mucho" para afrontar este partido donde confía en poner en liza lo aprendido en el Camp Nou (4-0) hace quince días.

"¡Perdimos 4-0! Tenemos mucho que aprender. Les dimos ventajas, pero sé lo bien que competimos durante muchos minutos. Son fuertes", destacó sobre los blaugranas. Para este partido anunció bajas, sobre todo en defensa, por lo que quitó hierro a las ausencias del Barça.

"Todos tenemos bajas"

"No tenemos laterales derechos. Todos tenemos bajas, las del Barcelona son muy importantes, como las nuestras. Pero cuando pierdes a ese nivel solo puedes aprender la lección e intentaremos que no vuelva a pasar. Debemos defender mejor, protegernos con cosas, saber dónde puedes perder el balón y dónde no. Pero lo único que quiero es que mis equipos jueguen como me apetece", arremetió.

Guardiola fue claro y tajante ante preguntas que buscaban que mostrara algún tipo de predilección por el equipo blaugrana o, por contra, buscar rencores hacia su exequipo. "No", espetó a si tenía ganas de revancha tras el partido del Camp Nou. "No duelen menos", asestó a la cuestión de si perder contra el Barça le era menos doloroso. Por otro lado, ve talento en las categorías inferiores del City pero pidió tiempo antes de poder confiar en ellos para el primer equipo.

"Lo más importante es que el City hace 5-6 años que están trabajando muy bien el fútbol base. He estado aquí tres meses, en Barcelona estuve 20 años. Me gustaría lograr cosas similares, pero necesito tiempo. Los jóvenes tienen muy buena pinta. Estoy seguro de que alguno de ellos se instalará en el primer equipo", manifestó.