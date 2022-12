"Para mí es una final muy especial entre dos clubes con los que tengo un vínculo muy fuerte, en los que estuve cinco años y gané la 'Champions' con ambos", manifestó Xabi Alonso en una entrevista difundida por 'Best of you'.

"El favorito es el Madrid por su trayectoria los últimos años. Sería más sorpresa el Liverpool, pero en una final con dos equipos con tanta historia en 'Champions' no vale para nada el favoritismo", añadió. En el caso de que el Real Madrid conquiste su tercera Liga de Campeones consecutiva, Xabi Alonso subrayó que sería "histórico" y haría "más grande" la historia que ya está haciendo con Zidane, a quien elogió.

"Sin palabras que en dos temporadas y media pueda ganar tres 'Champions'. Si te lo dicen hace unos años dirías que es imposible y está ceca. Probablemente no se le está valorando lo suficiente", opinó. En el otro banquillo, dirigiendo al Liverpool, estará Jurgen Klopp, de quien dijo que "está preparando el partido al detalle" y buscando la forma de dañar al Real Madrid.

"Está analizando fortalezas y debilidades para hacer daño al Madrid porque es un gran estratega y está muy motivado para la final. Es una grandísima oportunidad para él y el Liverpool. Ganar a este Madrid sería impresionante", declaró. Alonso espera un encuentro con estilos definidos de cada equipo y una alta exigencia para el Liverpool si quiere ganar: "El Madrid no va a cambiar su forma de jugar por el Liverpool, tienen una forma de jugar muy definida, la saben interpretar muy bien sus jugadores que en los partidos grandes es cuando mejor juegan y se crecen".

"Se va a ver un gran Real Madrid y el Liverpool va a tener que contrarrestarlo. Sabe que es una gran oportunidad para ellos y que van a tener que hacer el partido perfecto para ganar la final", analizó.