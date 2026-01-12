Xabi Alonso deja de ser entrenador del Real Madrid y Álvaro Arbeloa coge el relevo

El conjunto blanco ha informado a través de un comunicado que "de mutuo acuerdo" ambas partes han decidido "poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo". Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Castilla, será su reemplazo.

Menos de 24 horas después de caer en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona, el Real Madrid ha anunciado que Xabi Alonso deja de ser entrenador del club blanco.

La derrota por 3-2 en Yeda ante el cuadro de Hansi Flick pone fin al periplo del técnico vasco en el banquillo madridista apenas seis meses después de su llegada al Santiago Bernabéu procedente del Bayer Leverkusen.

Xabi Alonso deja al Real Madrid segundo en LaLiga a cuatro puntos del líder, el Barça, y dentro del 'top 8' de la liguilla de la Champions League, es decir, dentro de los puestos de clasificación directa a octavos de final.

En un comunicado publicado minutos después del anuncio oficial, el Real Madrid ha informado que Álvaro Arbeloa, hasta ahora entrenador del Castilla, cogerá las riendas del primer equipo con efecto inmediato.

El exfutbolista, que compartió vestuario con el tolosarra en el Bernabéu entre 200 y 2014, debutará este miércoles ante el Albacete en Copa del Rey.

Noticia en desarrollo.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. comunica que, de mutuo acuerdo entre el club y Xabi Alonso, se ha decidido poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo.

Xabi Alonso siempre tendrá el cariño y la admiración de todo el madridismo porque es una leyenda del Real Madrid y ha representado en todo momento los valores de nuestro club. El Real Madrid siempre será su casa.

Nuestro club agradece a Xabi Alonso y a todo su equipo técnico el trabajo y la dedicación en todo este tiempo, y les desea mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas.