Vinicius vuelve a bailar: su extraordinario gesto al alcance de muy pocos

El brasileño marcó un golazo con el exterior ante el Levante. Otra victoria del Real Madrid que se mantiene en el liderato de LaLiga. Mbappé hizo un doblete.

Un gol y un pase de gol. El partido de Vinicius ante el Levante fue sobresaliente. Mastantuono, por cierto, se estrenó como goleador blanco con una definición letal a la escuadra. Y con la que se supone que es su pierna mala, la derecha. Gran puesta en escena del Real Madrid ante el Levante (1-4) antes del derbi del sábado en el Metropolitano.

Vini asomó enchufado. Ryan le sacó la mano a un gran disparo y Mastantuono se encontró con el palo en el rechace. En la siguiente ya no iba a perdonar.

Y no era fácil. Porque parecía que no ocurría nada en la jugada, pero el brasileño puso el exterior para encontrar el palo largo. Un gesto extraordinario. Volvió a bailar muchos meses después. Justo en la semana en la que su enfado con Xabi Alonso por cambiarle había sido noticia.

El Madrid empujó al Levante a través de la presión alta. En una contra llegó el segundo. Vini abrió para Mastantuono y este, con la diestra, la coló a la escuadra. El argentino se está ganando cada minuto que el entrenador le pone en el campo. No lo tendrán fácil Bellingham y compañía para robarle protagonismo.

Con el inicio de la segunda mitad, el Levante recortó distancias. Fue Etta Eyong, que cabeceó una pelota rechazada en el área pequeña. Había salido dormido el Madrid, olvidando la presión que tan bien hizo en el inicio.

Doblete de Mbappé

Cuando más sufría el Real Madrid apareció Kylian Mbappé por primera vez. Forzó un penalti, él solo. Y otro gol más para él. Sigue sumando y sumando. Y la tranquilidad volvía a Xabi Alonso y los suyos.

Kylian arrancó la fiesta y no pudo parar. En la siguiente jugada hizo el segundo a pase de Arda Guler. El Madrid remataba la noche.