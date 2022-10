El dirigente de la patronal se mostró "muy decepcionado" por un anteproyecto de Ley que espera que "no llegue a buen fin". "Son temas muy puntuales que claramente están hechos para defender la postura del Real Madrid en esos procedimientos que tiene con nosotros", señaló Tebas.

Cuestionado sobre si los cambios en el borrador de la Ley del Deporte están condicionados por alguna Federación aseguró que "sin duda" y, preguntado, en concreto, por la del fútbol, respondió que "evidentemente". "El borrador solo tiene modificaciones que benefician al Real Madrid y los conflictos de competencia con la Federación", señaló el presidente de LaLiga.

Advirtió, además, de que trabajará para "saber por qué" el Gobierno ha "cambiado de opinión" respecto a la ley del Deporte. Consideró que es un anteproyecto que "no es beneficioso ni para las ligas ni Federaciones" y sostuvo que por eso "poco recorrido debería de tener".

En este sentido, expresó su deseo de que la nueva Ley del Deporte "no llegue a buen fin". Por otra parte, Tebas aclaró que el acuerdo entre LaLiga y Cosmos, la empresa del jugador del FC Barcelona Gerard Piqué, para la Copa Davis se centra en un "intercambio de activos".

"Vamos a dar exposición a la Davis en nuestros entornos digitales para que tenga una repercusión mundial y a cambio ellos nos dan exposición en la final", precisó.

Este viernes, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAD) no concedió al Reus la suspensión cautelar de su expulsión de LaLiga, algo que el presidente esperaba a pesar del cambio accionarial del club catalán. "Una cosa es la compra del Reus por parte de nuevos propietarios y otra la sanción de LaLiga, que no tiene nada que ver. Ya lo expulsamos hace unos días y no ha cambiado nada. Como no podía ser de otra forma, el TAD nos ha dado la razón", manifestó.

Tebas indicó además que los clubes están "en su derecho de acudir a la justicia ordinaria", algo que puede hacer el Reus. A pesar de la expulsión del conjunto catalán, el presidente de LaLiga no se mostró favorable a reducir la competición a veinte equipos en Segunda División. Y sobre las críticas del Real Madrid al VAR dijo que le "parece bien" que critiquen pero "no las formas".