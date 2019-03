"¡Tú, Gabilondo, Arriba España!": un supuesto ultra del Betis agrede a una persona en Bilbao

La Ertzaintza ha identificado como hincha del Betis a un joven que ha agredido a un hombre en la Plaza Nueva de Bilbao, según ha informado el departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. La agresión se produjo en la terraza de un café de la Plaza Nueva a las 12.45 horas y posteriormente se ha subido a las redes sociales un vídeo del ataque.

En la grabación, un joven se acerca a un hombre sentado en la terraza, le llama "Gabilondo" y le pregunta si es "proetarra", mientras le echa un vaso de bebida por encima y le da un puñetazo y una patada, antes de que el agredido huya. Posteriormente, una patrulla de la Policía autonómica vasca identificó y estuvo con el agresor y con algún acompañante y confirmó que todos ellos eran hinchas del Betis.

La Ertzaintza contactó también con la víctima, que no ha presentado denuncia, por lo que la Policía vasca da el caso por cerrado, ya que por una agresión de este tipo no se realizan detenciones. Por otra parte, el portavoz de Ciudadanos en Euskadi, Nicolás de Miguel, ha calificado de "bárbaros" los actos del hincha del Betis y ha asegurado que "no tienen cabida en nuestra sociedad".

El Betis juega contra el Athletic en San Mamés y la policía vasca no tiene constancia de ningún incidente más.

La Ertzaintza investiga la agresión en #Bilbao de supuestos ultras del Betis en un video difundido x ellos mismospic.twitter.com/72QpPVoB5Q — FORO MDM (@Foro_MDM) 27 de abril de 2017

El Betis condena los actos

El Real Betis Balompié ha condenado la agresión por parte de un 'ultra' verdiblanco a un joven en la Plaza Nueva de Bilbao antes del partido de LaLiga Santander que enfrenta este jueves a béticos y bilbaínos en San Mamés, señalando que no representa ni a su afición ni sus valores.

"El Real Betis condena enérgicamente la agresión producida hoy en Bilbao. Bajo ningún concepto representa a la afición verdiblanca. Hechos como estos, contrarios a los valores que preconiza el fútbol y el Real Betis, deben erradicarse de nuestro deporte", manifestó el club andaluz en su Twitter.

Los hechos a los que hace referencia el club bético sucedieron durante la mañana de este jueves, cuando tres 'ultras' del conjunto bético -quienes ya han sido identificados por la Ertzaintza- participaron en la agresión, por parte de uno de ellos, a un joven que leía el periódico tranquilamente en la Plaza Nueva de Bilbao, difundiendo posteriormente el vídeo de su acción en las redes sociales.

