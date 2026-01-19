Ahora

Accidente de tren en Córdoba

Al menos 39 muertos y más de 150 heridos en el accidente de Adamuz

TELÉFONOS DE ATENCIÓN

Líneas de atención a los afectados | Renfe y Adif: 900 101 020 - 910 150 000 | Iryo: 900 001 402

A partido único

Sorteo de la Copa del Rey: eliminatorias y fechas de los cuartos de final

Ya se conocen los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey, que se jugarán el 3, 4 y 5 de febrero.

Sorteo de la Copa del ReySorteo de la Copa del Rey@RFEF

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, ha acogido este lunes el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey.

En el bombo estaba el Albacete como único equipo de Segunda División tras eliminar a Celta y Real Madrid, por lo que tenía seguro disputar la eliminatoria como local en el Carlos Belmonte.

Cabe reseñar que es la última ronda que se disputa a partido único ya que las semifinales sí serán con ida y vuelta.

Los cruces se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero y, al igual que en octavos de final, habrá VAR.

Emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey

  • Albacete - FC Barcelona
  • Alavés - Real Sociedad
  • Valencia - Athletic Club de Bilbao
  • Real Betis - Atlético de Madrid

Las 6 de laSexta

  1. Accidente de tren en Córdoba, en directo | Ascienden a 33 los viajeros desaparecidos tras el choque de dos trenes de Iryo y Alvia
  2. El relato de Ana, superviviente del accidente en Adamuz: "Todo se volvió oscuro y empezaron los gritos"
  3. Trump culpa a Noruega de sus planes expansionistas en Groenlandia por no darle el Nobel: "Ya no siento la obligación de pensar únicamente en la paz"
  4. Salvador Illa seguirá al menos un día más en la UCI: tiene dificultad para caminar tras sufrir una "patología inflamatoria" que podría ser una "infección"
  5. Julio Iglesias pide el archivo de las denuncias por agresión sexual "por ausencia de jurisdicción de los Tribunales españoles"
  6. Las 14 horas de fiesta, música, 'beers' y confesiones de Manuel Carrasco y Jordi Évole en Londres: "Sabiendo lo que hoy sé, no volvería a OT"