Sorteo de la Copa del Rey: eliminatorias y fechas de los cuartos de final

Ya se conocen los emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey, que se jugarán el 3, 4 y 5 de febrero.

La Ciudad del Fútbol de Las Rozas, sede de la Real Federación Española de Fútbol, ha acogido este lunes el sorteo de los cuartos de final de la Copa del Rey.

En el bombo estaba el Albacete como único equipo de Segunda División tras eliminar a Celta y Real Madrid, por lo que tenía seguro disputar la eliminatoria como local en el Carlos Belmonte.

Cabe reseñar que es la última ronda que se disputa a partido único ya que las semifinales sí serán con ida y vuelta.

Los cruces se disputarán entre el 3 y el 5 de febrero y, al igual que en octavos de final, habrá VAR.

Emparejamientos de los cuartos de final de la Copa del Rey