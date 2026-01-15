El 'show' de Jota Jordi en 'El Chiringuito' tras la derrota del Real Madrid en Albacete

El colaborador del programa entró pletórico a plató después de que el debut de Arbeloa con el Real Madrid terminase en eliminación de la Copa del Rey.

"Es de las mejores noches de mi vida"

"Veo muy triste el plató, falta un poco de alegría... música de violines": así, con una sonrisa de oreja a oreja, entró Jota Jordi a 'El Chiringuito' tras la derrota del Real Madrid en Albacete.

El culé aseguró que era "poesía" lo que veía en el plató del programa: "Es de las mejores noches de mi vida".

Tirando de sarcasmo, pidió la continuidad del nuevo técnico: "Arbeloa debe continuar mucho. Hay que renovarle con un contrato de cinco años. No tiene la culpa".

De hecho, así también se refirió a Vinicius: "Lo ha intentado. No le vamos a pedir contra el Albacete que meta tres goles".

"Me estoy riendo como nunca. La manera de perder, en el último minuto, con canteranos... ahí tenéis a los canteranos", añadió.

"Lo bueno es que esto es hasta final de temporada. Esto no lo va a arreglar Arbeloa. Ha entrenado en Primera División los mismos partidos que yo", zanjó.