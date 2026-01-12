El serio aviso de Edu Aguirre al Barça tras la Supercopa: "A lo mejor llegas a Europa y te pintan la cara"

El periodista de 'El Chiringuito' analizó la final entre los blaugrana y el Real Madrid asegurando que el Barcelona es un equipo "sobrevalorado" y que podría tener problemas en competiciones europeas si mantiene este nivel.

El Fútbol Club Barcelona ya tiene el primer título de la temporada. Los de Hansi Flick se impusieron al Real Madrid en el segundo Clásico del año redimiéndose de la derrota en Liga en el mes de octubre. Con respecto a ese partido, todo parece haber cambiado.

El Madrid, por entonces, parecía tener algo más de solidez que un Barça que acusaba mucho su debilidad defensiva. Fue a partir de ese encuentro en el que las dinámicas comenzaron a cambiar. Los blancos han acumulado varios resultados negativos mientras que los culés han recuperado su identidad.

Sin embargo, Edu Aguirre no piensa que el Barça sea tan fuerte como parece. El colaborador de 'El Chiringuito' aseguró que los blaugrana son un equipo "sobrevalorado" y lanzó un aviso serio con respecto a las competiciones europeas: "El Barça no es uno de los cinco mejores equipos de Europa".

"El Barça no juega tan bien al fútbol. No defiende tan bien. El PSG, el Arsenal, el Chelsea, el Bayern juegan mejor. Lo que pasa es que el Madrid está tan mal que se creen que han ganado la Champions y lo celebran como si fuera una Champions. Con musiquita, bailecitos y gafas de sol en un estadio cerrado en medio de la noche. A lo mejor llegas a Europa y te pintan la cara".