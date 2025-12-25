El Real Madrid pide a la jueza el acceso a los presupuestos y las auditorías del Barça entre 2010 y 2018

Los detalles El Real Madrid, que ejerce la acusación popular en el caso Negreira, pide la declaración del directivo del Barça que guardaba los informes arbitrales del hijo del exdirigente arbitral y las cuentas del club entre 2010 y 2018.

El Real Madrid intensifica su acción judicial contra el FC Barcelona en el caso Negreira, solicitando a la jueza los presupuestos y auditorías del club azulgrana de 2010 a 2018. El club blanco quiere que se incluyan los presupuestos del Área Deportiva y generales que contemplen los pagos a entidades como Dasnil 95, S.L. y Best Norton, S.L., entre otras. Además, piden las auditorías internas y las cuentas anuales con informes externos de auditoría independiente, así como las actas del Comité de Tax Governance. También solicitan la declaración de un directivo del Barça sobre informes arbitrales. En el caso, Joan Laporta no pudo justificar pagos al exvicepresidente arbitral, y las declaraciones de Luis Enrique y Ernesto Valverde indicaron que desconocían los informes.

El Real Madrid va un paso más allá en su partido judicial contra el FC Barcelona. El conjunto blanco, personado como acusación popular en el caso Negreira, ha presentado un escrito al que ha tenido acceso laSexta en el que solicitan a la jueza los presupuestos y auditorías del club azulgrana entre los años 2010 y 2018.

En este escrito, el Real Madrid pide que se aporten a la causa los presupuestos específicos del Área Deportiva y generales del club en los que figuren contemplados y previstos los pagos a realizar a las entidades Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. y Radamanto, S.L., con expresión de los autores de tales documentos y los receptores de los mismos dentro de la estructura del FC Barcelona.

Del mismo modo, pide las auditorías internas realizadas por la entidad catalana en las que figuren identificados, analizados y validados los pagos realizados a estas entidades

El club blanco solicita las cuentas anuales y los correspondientes informes externos de auditoría independiente referidos a las mismas que fueran formuladas y aprobadas por el F.C. Barcelona entre los años 2010 y 2018, así como las actas de las reuniones del Comité de Tax Governance de la entidad en las que figuren haberse analizado desde una óptica fiscal los pagos realizados a estas entidades.

En su escrito, el Real Madrid también pide la declaración del directivo del Barça que guardaba los informes arbitrales del hijo del exdirigente arbitral.

Facturas por partidos que no se habían jugado o 60.000 euros por "aloe vera"

Las últimas novedades que conocimos del caso Negreira fueron las declaraciones de Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde ante el juez. El presidente del FC Barcelona no fue capaz de justificar los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira que realizó el Barça durante su primera etapa como presidente del club.

Facturas por partidos que no se habían jugado o 60.000 euros por "aloe vera": Laporta asegura que desconoce los pagos del Barça a Negreira

laSexta tuvo acceso a las imágenes de su declaración ante la jueza, donde insistió en que desconoce el motivo de los pagos. Algunos de ellos tienen unos conceptos sorprendentes, como el de la factura de 60.000 euros hecha el 30 de noviembre de 2005 por "packs de aloe vera". Al ser preguntado a este respecto por el fiscal, Laporta indicó que se trata de "una factura de hace 20 años". "Sinceramente, esa factura la desconozco", aseguró.

laSexta también ha accedido a los vídeos de las declaraciones de Luis Enrique y Ernesto Valverde. Los dos exentrenadores del equipo coincidieron en que no vieron ni utilizaron los supuestos informes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.