Primero identificar y después desactivar las quedadas: la nueva estrategia policial permite detener a 162 ultras del fútbol en apenas cinco meses

¿Por qué es importante? La Policía ha logrado evitar la mayoría de los encuentros antes de que ocurran y así ha evitado el desorden público, los desperfectos y los heridos.

La policía ha intensificado su lucha contra la violencia en el fútbol, arrestando a 162 individuos en cinco meses de temporada. La nueva estrategia preventiva consiste en identificar y desactivar encuentros planificados por grupos rivales antes de que ocurran. La mayoría de los detenidos son hombres de entre 18 y 40 años, con antecedentes y vinculaciones a facciones radicales, y se les imputan delitos de riña tumultuaria, desórdenes públicos y lesiones. En 15 operaciones, se han incautado objetos como porras y material pirotécnico. Además, la policía ha colaborado internacionalmente para prevenir la violencia en competiciones europeas.

Nuevo golpe policial a la violencia ultra en el fútbol. Las labores de los agentes han permitido que en apenas cinco meses de temporada se haya arrestado a un total de 162 violentos. En este sentido, los oficiales han implementado una nueva estrategia preventiva: primero detectan y después desactivan las quedadas planificadas por grupos rivales antes de que ocurran.

La mayoría de los detenidos son varones de entre 18 y 40 años, con antecedentes y vinculados a facciones radicales de distintas ideologías, a los que se les atribuyen delitos de riña tumultuaria, desórdenes públicos y lesiones. Asimismo, entre los objetos intervenidos se encuentran porras extensibles, bengalas, material pirotécnico, defensas bucales o distinto equipamiento de moto.

Imagen del material incautado a ultras del fútbol

Con todo, este es el resultado de 15 operaciones y una contundente respuesta policial que está permitiendo acabar con aquellos que entienden el fútbol no como un deporte, sino como una guerra. Cabe destacar que la Policía también se ha empleado en encuentros internacionales estrechando la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad de otros Estados para evitar la violencia en partidos de competición europea.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.