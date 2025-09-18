La primera gran noche de Rashford con el Barça: su segundo gol será uno de los mejores de la Champions

Los de Hansi Flick vencen a domicilio al Newcastle con un 'doblete' del delantero inglés, que brilló ante la ausencia de Lamine Yamal.

Si el FC Barcelona ya demostró el pasado fin de semana con su goleada al Valencia que pueden sobrevivir sin Lamine Yamal, en su estreno en Champions League lo han constatado.

Frente al Newcastle, en un campo muy difícil y ante un ambiente hostil, los blaugranas se han llevado los primeros tres puntos de la liguilla con un nombre propio: Marcus Rashford.

El jugador cedido por el Manchester United ha completado su primera gran noche como culé con un doblete de auténtico 'killer'.

Primero, con un cabezazo inapelable en el 57' tras un gran centro de Koundé ante el que nada pudo hacer Pope.

Después, con un derechazo sublime desde la frontal en el 66' ante el que aún pudo hacer menos el meta inglés, que vio como espectador de lujo cómo el misil tierra-aire de su compatriota se colaba en su portería tras golpear en el larguero.

Con el partido aparentemente atado y la posesión en botas azulgranas, Flick decidió dar descanso al 'MVP', que se fue ovacionado por los aficionados del Barça desplazados hasta Newcastle.

Sin embargo, en el 90, con siete minutos de descuento por delante, el cuadro británico le metió picante al final con un tanto de Gordon. Empujaron los locales en el descuento, pero los culés supieron mantener el resultado.

Ya dijo el técnico alemán que Lamine Yamal no jugará hasta que esté al 100% recuperado de su lesión de espalda, y viendo cómo ha jugado Rashford este jueves raro sería no verle de la partida el próximo domingo ante el Getafe en el Johan Cruyff.